陸三大航空公司 2月載客量暴跌逾八成

根據大陸南方航空、中國國航和東方航空披露的2月營運數據顯示，三大航空公司的旅客周轉量跌幅均逾80%，其中，南方航空年減85.1%，東方航空年減83.7%，中國國航年減80.5%。

新京報報導，除三大航以外，海航控股2月旅客周轉量年減93.5%，吉祥航空年減76.6%；此外，在機場方面，上海機場2月旅客輸送量比去年同期下滑81.5%，白雲機場下滑83.6%，廈門空港下滑83.5%。

數據顯示，南方航空2月載客人數165.9萬人，年減86.4%，1至2月載客數為1,309.2萬人，年減45.95%；客運運力投入年減73.1%；旅客周轉量年減85.1%；客座率為47.1%，下降38.1%。

東方航空2月載客人數132.2萬人，年減87.5%，1至2月載客數為1,144萬人，年減46.2%；客運運力投入年減72.7%；旅客周轉量年減83.7%。

中國國航及所屬子公司合併旅客周轉量，受新型冠狀肺炎疫情影響年增率、月增率均下降。中國國航2月載客人數160萬人，年減82.9%，1至2月載客數為1,079萬人，年減43.1%；客運運力投入(按可用座位公里計)年減68.1%，旅客周轉量年減80.5%。

在貨運方面，三大航的數據也受到衝擊。南方航空貨運運力投入年減49.8%；東方航空2月貨郵載運量年減57.8%；中國國航2月貨運運力投入年減66.4%。

吉祥航空也表示，吉祥航空及所屬子公司九元航空的客運運力投入年減59.2%；旅客周轉量年減76.7%；客座率49.7%，年減37.3%；乘客人數為41.13萬人次，年減76.6%。

天風證券表示，各地復產復工大力推進，民航客運量底部逐步反彈，雖然第一季行業性巨虧可能已不可避免，但行業階段性修整、潛在的整合發生後，或許會提高行業的市場集中度，改善競爭格局，短期陣痛後長期增長空間更為寬廣。

為因應疫情衝擊，大陸民航局推出的優惠政策包括降低境內、港澳台及外國航空公司機場、空管收費標準，一類、二類機場起降費收費標準基準價降低10%等。