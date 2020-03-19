成都誕生大熊貓雙胞胎

成都大熊貓（台灣稱為貓熊）繁育研究基地18日披露，該基地的大熊貓「福娃」（乳名毛毛）17日在專家和工作人員的陪伴下，平安產下一對雄性大熊貓雙胞胎，這也是2020年全球首對出生的圈養大熊貓雙胞胎。

新華社報導，17日12點57分，大熊貓「福娃」順利產下大仔，初生體重為159.8克，雄性；15點10分，產下小仔，初生體重119.5克，雄性。目前，母子各項指標正常，幼仔出生後可以順利吃到母親的奶水，叫聲洪亮，身體非常健康。

成都大熊貓繁育研究基地專家吳孔菊說：「這對雙胞胎是基地有記錄以來出生時間最早的一對。」吳孔菊表示，大熊貓冬季發情春季產子十分罕見，這已經是「福娃」第5次當媽媽了。到目前為止，今年將滿17歲的「福娃」，一共誕下了5胎8隻大熊貓。

新冠肺炎疫情發生後，成都大熊貓繁育研究基地為了保障大熊貓正常生活不受影響，立即開始儲存大量竹子，並由專家制定大熊貓食用竹應急供應方案。