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深圳機場擴建 第3跑道開工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

總投資達123.3億元人民幣的深圳機場三跑道擴建項目，3月17日正式開工建設，建成後將可滿足深圳機場年旅客吞吐量8000萬人次、貨郵吞吐量260萬噸的保障目標。

中新社報導，中共廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中宣布項目開工，深圳市長陳如桂等官員出席開工儀式。據瞭解，深圳機場三跑道擴建工程整個項目規劃用海總面積約285萬平方公尺，相當於400個標準足球場大小。

作為粵港澳大灣區重要的國際航空樞紐和深圳的對外門戶，2019年深圳機場全面加快國際航空樞紐建設，邁入全球最繁忙機場行列。當年旅客吞吐量首次突破5000萬人次，全球排名從第32位上升至第26位。

根據規劃，三跑道位於深圳機場二跑道和沿江高速之間，平行設置於二跑道西側550公尺處；長3600公尺，寬45公尺，飛行區按照最高等級4F級建設，建成後可起降A380等各類大型客機，可以有效提升機場運行保障能力。

深圳 機場

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