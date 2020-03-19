深圳機場擴建 第3跑道開工

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情在大陸本土開始緩和，重災區轉移至歐美、日韓等地，部份華僑甚至選擇回中國「避疫」。日前，北京一名女子不理隔離令出外跑步的影片在微博熱傳，媒體指該女子是澳洲籍女華僑，她回北京後無視14天隔離規定，沒戴口罩就出外跑步，被防疫人員發現後大叫「救命」，又稱「叫你領導來」，引來網民怒斥要將她遣返。

2020-03-18 11:41