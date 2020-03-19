橫琴澳方口岸區 移交給澳門

18日零時，珠澳兩地在橫琴口岸一樓出境大廳舉行交接儀式，橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區旅檢區域正式移交給澳門特區政府，適用澳門特區法律實施管轄。

中新社報導，在交接儀式上，珠海市台港澳工作辦公室主任鄒樺宣讀了大陸國務院有關批覆，隨後橫琴新區管委會副主任吳創偉將防務交接的象徵物「橫琴口岸澳方口岸區模型」，交予澳門保安部隊事務局局長郭鳳美。交接儀式後，澳門海關、治安警察局、消防局及司法警察局派員進駐，負起該區域的邊防及治安任務。

移交區域範圍總面積66428平方公尺，包括：旅檢大樓澳方轄區以及連接其他澳方轄區和地面的通道；二層交通樞紐平台以及連接其他澳方轄區和地面的通道建成部分；蓮花大橋原內地管轄的主橋及南側引橋橋面、橋體（橋墩除外）。

「新建成的橫琴口岸，是『一國兩制』下，珠海橫琴與澳門之間基礎設施互聯互通的標誌性設施。」吳創偉表示，新口岸正式開通後，口岸日通關旅客有望從當前的約2.5萬人次提高到22.2萬人次，年通關量可達8000萬人次。