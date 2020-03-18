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海外華人回中國躲疫情 民眾反彈專家緩頰

中央社 / 台北18日電

海外華人為躲避疫情奔回中國，引發中國民眾複雜情緒。有人酸說「祖國建設你不在，萬里投毒你最快」；但也有媒體反思這種說法不公平，並指某些醜化海外華人的消息是假新聞。

武漢肺炎疫情進入「下半場」，發源地中國如今更加嚴防境外人士散播病毒。北京規定，所有境外人士入境都要隔離14天；上海也規定，14天內曾有16國旅遊史的中外旅客，實施居家或集中隔離健康觀察14天。這些返國的海外華人若無中國的醫保，一律要自費支付武漢肺炎的治療費。

參考消息網等陸媒日前報導，一名從海外回國、在上海隔離的女子堅持要喝礦泉水，認為隔離住所的水有雜質、沒辦法喝，結果引來警察指責：「隔離區不是酒店」。

報導還說，一名在法國留學的中國學生，本身已經有咳嗽症狀。回到上海後因檢疫等待時間過長，便在網上稱自己被醫院「禁足」，並認為整個隔離檢疫的過程不合理。

此外，網名「蘇州河」的網友貼文，指已拿到美國籍的一家三口回中國治療武漢肺炎，以為是免費治療，沒想到要付費，他因不滿而投訴，結果引來輿論聲討。

海外華人返國隔離還想「要人權」，激化了在中國的民眾不滿，認為他們增加中國疫情擴大的風險，且「不知好歹」。

不過，人民網16日刊出的報導已經澄清，所謂回國治療還抱怨收費，其實是網友「蘇州河」想增加流量編出來的故事，原因是他看到之前有另一篇「女子在美國感染後，攜家眷飛奔祖國」的新聞，就根據自己的想法寫了一則故事，他已為此道歉，帳號也被封禁。

也有些微信上的自媒體，努力呈現不同於主流媒體報導的面向。這些內容顯示，上述要礦泉水喝的女子，自己付錢網購了礦泉水，只是希望工作人員送餐時能順便送上來，這樣的要求卻被粗暴對待。

與歸國華人的矛盾，在各種炒作下不斷升高，有網友說這些躲避疫情的華人「祖國建設你不在，萬里投毒你最快」。

財新網今天刊出北京改革和發展研究會研究員王明遠的文章，認為不應該抹黑、標籤化這些回國同胞，並表示海外華人華僑可能是本國企業海外分部的工作人員，又或者從事與中國相關的業務，都屬於「中國經濟圈」的一員。民眾應擺脫傳統狹隘的地域觀，不要以為只有留在中國才是在為建設中國服務。

文章還說，作為中國國籍的海外公民當然有選擇進出自己國家的權利，當他們在海外遭遇不便或危險，回國於情於法都合理，國家也有義務對他們進行庇護。

對於海外的中國留學生究竟此時應不應該回中國，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏16日在會議中則表示，要考慮兩個問題，一是疫情要多長時間，「回來是不是決定再也不回去了？如果疫情要延緩半年呢？你讀書工作都不要了？」二是如果不回來待在那裡可以怎麼做。

張文宏說，要採取有效的個人防護，保持社交距離，然後洗手，再加上戴口罩，這三點都採用還被感染的可能性很小。

疫情 上海

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