北京首都博物館徵集新冠肺炎物證資料 含醫護人員日誌

北京首都博物館今發布倡議，表示要向大陸社會徵集新冠肺炎疫情防控的各類物證資料，其中包含徵集一線人員的火線入黨申請書、日記日誌，反映群眾抗疫的宣傳材料、照片，以及恢復生產等物證資料。

新京報報導，這些物證資料包含抗疫實物、影音、文藝作品等。另方面，也收集以抗疫為題材的文藝作品，如文學、影視、繪畫、雕塑、書法、歌曲、攝影、影像等媒介。

北京首都博物館表示，博物館將組織遴選認定，在入選後為捐贈者頒發首都博物館收藏證書，為所有入藏品創造最好的保藏條件。

除了北京首都博物館以外，大陸多家博物館向社會徵集疫情見證物與檔案材料。11日中國國家博物館也發布了相同的徵集公告。

2003年大陸爆發SARS，當時首都博物館也開展了抗擊SARS物證資料的徵集，一共收藏了2000餘件物證資料。