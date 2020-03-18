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疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

助活絡經濟 吉林松原市倡議幹部帶頭消費

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
新冠肺炎在湖北武漢爆發後，大陸復工推遲。圖／取自中國新聞社
新冠肺炎在湖北武漢爆發後，大陸復工推遲。圖／取自中國新聞社

大陸各省市陸續復工，吉林省松原市直機關工委發出倡議書，鼓勵事業單位、市直機關的幹部及家屬帶頭到商貿、餐飲等服務行業消費。一名工作人員指出，松原的餐飲商貿企業正在恢復，但市民的消費心理還很保守，希望這一倡議能起一定的引導作用。

據新京報報導，昨日松原市直機關工委發出倡議書，呼籲單位幹部以實際行動支持特殊時期對復工營業困難的中小微企業，發揮市直機關和事業單位幹部職工帶動作用，做好消費購物導向的宣傳，引導身邊群眾儘快恢復消費信心，釋放消費潛力。

倡議書還對防控期間外出消費做出相關指示，指出要嚴格執行疫情防控有關要求，佩戴口罩，嚴格執行體溫測量，主動掃碼，注意做好個人防護，做到文明消費，安全消費；購物消費嚴格執行相關規定，一律個人付費。

報導稱，松原市直機關工委一名周姓工作人員表示，松原的餐飲商貿企業正在恢復，但市民的消費心理還很保守。復產復工剛剛啟動，小的飯店、企業與商店受影響較大，希望這能起到一定的引導作用。

疫情 口罩

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