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拳后張偉麗滯留美國 車廂塞滿食物

世界日報 / 中國新聞組／北京18日電
中國拳擊手張偉麗滯留拉斯維加斯，汽車車廂塞滿囤糧。 圖／取材自拳擊航母
中國拳擊手張偉麗滯留拉斯維加斯，汽車車廂塞滿囤糧。 圖／取材自拳擊航母

拉斯維加斯UFC248女子草量級世界冠軍衛冕戰上，衛冕UFC金腰帶的中國選手張偉麗由於疫情的原因，被困在拉斯維加斯難以返回中國。張偉麗團隊的SUV中廂塞滿食物，在美國公路上行駛著。眾多粉絲希望能盡早接迎冠軍回家。

拳擊航母報導，拳后張偉麗目前無法回國，一旦回國將會被隔離14天。在隔離期間，張偉麗的飲食無法掌握，訓練也無法進行。最終她的團隊還是決定繼續在拉斯維加斯停留。

這次來到美國比賽，張偉麗團隊只有三個人，三個人開了一輛SUV，車廂當中塞滿了食物。

現在中國抗擊疫情的結果，依賴於眾多人的刻苦努力，才能取得這樣的成果。張偉麗衷心期望疫情早日結束，自己和自己的團隊也會很好的自我保護，希望大家一起加油。

報導指出，這次比賽喬安娜與張偉麗共同分享29萬美金，但是拳手的薪水是不可能自己全拿的。教練費用，營養費用，團隊薪資等問題之後，到手的也不到百萬人民幣。再加上在美國十幾天的漂泊，張偉麗已經花掉了大半薪水。當前，張偉麗的資金狀況多少也比較緊張。

中國拳擊手張偉麗目前滯留拉斯維加斯。 圖／取材自拳擊航母
中國拳擊手張偉麗目前滯留拉斯維加斯。 圖／取材自拳擊航母

疫情 拉斯維加斯

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