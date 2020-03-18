快訊

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲回拒隔離還外出跑步 北京女沒戴口罩被發現狂喊「救命」

香港01 / 李納德
澳洲華僑反國拒絕隔離。圖片來源／微博
澳洲華僑反國拒絕隔離。圖片來源／微博

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情在大陸本土開始緩和，重災區轉移至歐美、日韓等地，部份華僑甚至選擇回中國「避疫」。日前，北京一名女子不理隔離令出外跑步的影片在微博熱傳，媒體指該女子是澳洲籍女華僑，她回北京後無視14天隔離規定，沒戴口罩就出外跑步，被防疫人員發現後大叫「救命」，又稱「叫你領導來」，引來網民怒斥要將她遣返。影片瘋傳後，有人認出該女子是德國製藥及化工跨國集團「拜耳」（Bayer AG ）員工，拜耳中國隨即發表聲明，指已按公司規定將該名員工即時辭退。

微博日前瘋傳一段片，據報是一名由國外回北京的女子，違反隔離令出門跑步，返家時被防疫人員發現。影片中，防疫人員指該女子是隔離人員，告誡她「你現在不能出門，還出去跑步」，並重申這個是北京市政府的規定，返京人士必須隔離14天，又質疑她為何無戴口罩。

違反規定的返京女子不單無認錯，反而大叫「救命」，聲稱被人「滋擾」，又對防疫人員說「找你們領導來」。女子稱「我要跑步，我要強健身體，我病了誰來照顧我，你來嗎？」，又揶揄對方「拿着雞毛當令箭」。女子表示自己已經在家門了，叫防疫人員快離開，但她按了多次密碼都按錯未能進門，以惡劣態度對待來勸喻她的防疫人員，而經多次輸入後，她最終也按對密碼成功入屋。

傳媒指，這名女子是澳洲籍華僑，早前因應疫情返回北京暫避，後來民警上門發出警告，要求她按規定在家中隔離14天不准外出。影片惹來網民瘋狂抨擊該女子，有人更對該女子起底，指她實際是澳洲籍，不少網民認為要將她遣返澳洲，「又不是中國人，給她慣了」、「國籍都不是中國了回來還不隔離還出去亂跑 這可是真的投毒來的」，不過也有人認為說到底都是同胞，趕她離國並不合適。

影片熱傳後有人認出該女子於「拜耳」任職，拜耳中國今日發出聲明，表示已第一時間核實影片內容，確認片中女子是該公司的員工，公司已根據相關規定辭退該員工，立即生效。拜耳中國強調，所有員工都應嚴格遵守各地政府對抗新冠疫情的各項措施，並嚴格遵守當地法律和法規。

延伸閱讀：

新冠肺炎】北京新增4宗境外輸入病例　多人刻意隱瞞發熱病史

響應李居明《龍珠》抗疫法　網民搭港鐵齊着龍珠衫　因兩件事被鬧

文章授權轉載自《香港01》

北京 澳洲 新冠肺炎 COVID-19 新型冠狀病毒

延伸閱讀

防疫出奇招？情色女優願獻出「一夜良宵」 換得新冠肺炎解藥

病患30天內遊遍歐洲中東 美女醫怒瞪：很難給你微笑

載完病患才知是疑似病例 消防救護員不敢回家怒諷：很棒

空服員曝機上防疫奇景：旅客穿雨衣浴帽、戴口罩缺氧昏倒

相關新聞

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

澳洲回拒隔離還外出跑步 北京女沒戴口罩被發現狂喊「救命」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情在大陸本土開始緩和，重災區轉移至歐美、日韓等地，部份華僑甚至選擇回中國「避疫」。日前，北京一名女子不理隔離令出外跑步的影片在微博熱傳，媒體指該女子是澳洲籍女華僑，她回北京後無視14天隔離規定，沒戴口罩就出外跑步，被防疫人員發現後大叫「救命」，又稱「叫你領導來」，引來網民怒斥要將她遣返。

鐵路建設9成復工 京雄線年底通車

中國國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）16日披露，截至3月15日，全國鐵路已有108個在建項目復工，項目復工率達93%。

疫情防控 180博物館重開放

國家文物局表示，截至3月15日，山西、內蒙古、安徽等19個省（區、市）的180多家博物館在切實做好疫情防控工作的前提下陸續恢復對外開放，其中19家為一級博物館。

共享單車消毒 上海美團啟動

有細心的上海市民16日發現，在街頭多個區域美團的共享單車車龍頭上，多了一塊「該區域，已消毒」的提示牌，同時在車把手上也貼著一張安全騎行的溫馨提示貼紙，上面赫然寫著「戴口罩，勤洗手，安全騎行放第一」。

安徽：允許低風險區民眾在特定條件下不戴口罩

安徽省防疫指揮部16日發布指南，允許省內「低風險地區」在特定條件下不須佩戴口罩，其中包括員工在工作時無發熱、乾咳，且「安...

私家車夜撞北京故宮東華門 門釘被撞壞

有私家車周一（16日）晚間撞上北京故宮東華門，肇事司機目前被帶走調查，東華門的門釘被撞壞。目前，大陸公安部門正在調查肇事...

惡犬噬咬女童小腿險截肢 女童母泣訴：她無法再跳舞了

家有惡犬，主人理應好好管教！內地一名8歲女童茵茵於上月出門到親戚家讀書，其間卻被一隻惡犬突然從後撲上，不斷噬咬¬她的小腿，最後靠鄰居出手將她救出。茵茵事後被送院急救，小腿有缺血性壞死幾乎需要截肢，身體其他地方亦受傷。茵茵至今做了5次手術，花費16萬元人民幣（約17.8萬港元），但狗主賠償3.7萬元人民幣（約4.1萬港元）後失聯，茵茵家人至今仍靠借錢支付醫藥費，感到十分懊惱，希望狗主可以承擔責任，負責其醫療費用。

長征七號 改中型運載火箭發射任務失敗

新華社報導，16日晚間9時34分，中國在海南文昌航太發射場進行長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，火箭飛行出現異常，發射...

新疆和田夜市 迎來第一波食客

打掃攤位、準備食材、烹煮加工……忙活了一天的圖熱尼沙．麥薩力買迎來了中國農曆新年後的第一波食客。

無人車送餐送菜 安全方便

近日，一批特殊的無人車「外賣員」上崗，為北京順義區後沙峪社區居民提供送菜服務。機器人外賣員身高156公分，自重500公斤，一次可載100公斤貨品。

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中

新冠肺炎疫情讓中國民眾過了一個多月的居家生活，少了距離的美感，不少夫妻多了衝突，一些地方出現離婚潮，上海閔行區的線上離婚...

熱門新聞

大陸宣布 取消紐時等三家美國媒體記者在中國境內工作

大陸網路出現大量嘲笑他國防疫貼文 官媒看不下去：注意吃相

25年首次 香港痛失全球最自由經濟體寶座

「3天沒喝水」女留學生被隔離提人權 堅持要喝這個

川普稱「中國病毒」 中共外交部：堅決反對汙名化

對內維穩、對外洗白…「疫」身麻煩後 北京華麗大轉身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。