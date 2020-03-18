澳洲回拒隔離還外出跑步 北京女沒戴口罩被發現狂喊「救命」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情在大陸本土開始緩和，重災區轉移至歐美、日韓等地，部份華僑甚至選擇回中國「避疫」。日前，北京一名女子不理隔離令出外跑步的影片在微博熱傳，媒體指該女子是澳洲籍女華僑，她回北京後無視14天隔離規定，沒戴口罩就出外跑步，被防疫人員發現後大叫「救命」，又稱「叫你領導來」，引來網民怒斥要將她遣返。影片瘋傳後，有人認出該女子是德國製藥及化工跨國集團「拜耳」（Bayer AG ）員工，拜耳中國隨即發表聲明，指已按公司規定將該名員工即時辭退。

微博日前瘋傳一段片，據報是一名由國外回北京的女子，違反隔離令出門跑步，返家時被防疫人員發現。影片中，防疫人員指該女子是隔離人員，告誡她「你現在不能出門，還出去跑步」，並重申這個是北京市政府的規定，返京人士必須隔離14天，又質疑她為何無戴口罩。

違反規定的返京女子不單無認錯，反而大叫「救命」，聲稱被人「滋擾」，又對防疫人員說「找你們領導來」。女子稱「我要跑步，我要強健身體，我病了誰來照顧我，你來嗎？」，又揶揄對方「拿着雞毛當令箭」。女子表示自己已經在家門了，叫防疫人員快離開，但她按了多次密碼都按錯未能進門，以惡劣態度對待來勸喻她的防疫人員，而經多次輸入後，她最終也按對密碼成功入屋。

傳媒指，這名女子是澳洲籍華僑，早前因應疫情返回北京暫避，後來民警上門發出警告，要求她按規定在家中隔離14天不准外出。影片惹來網民瘋狂抨擊該女子，有人更對該女子起底，指她實際是澳洲籍，不少網民認為要將她遣返澳洲，「又不是中國人，給她慣了」、「國籍都不是中國了回來還不隔離還出去亂跑 這可是真的投毒來的」，不過也有人認為說到底都是同胞，趕她離國並不合適。

影片熱傳後有人認出該女子於「拜耳」任職，拜耳中國今日發出聲明，表示已第一時間核實影片內容，確認片中女子是該公司的員工，公司已根據相關規定辭退該員工，立即生效。拜耳中國強調，所有員工都應嚴格遵守各地政府對抗新冠疫情的各項措施，並嚴格遵守當地法律和法規。

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文章授權轉載自《香港01》