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疫情防控 180博物館重開放

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

國家文物局表示，截至3月15日，山西、內蒙古、安徽等19個省（區、市）的180多家博物館在切實做好疫情防控工作的前提下陸續恢復對外開放，其中19家為一級博物館。

國家文物局此前發出通知，就疫情防控期間文博單位恢復開放和復工有關工作進行部署，提出明確為低風險區域的博物館、紀念館和開放的文物保護單位，經當地黨委政府同意後，可有序恢復開放；中風險區域的文物保護單位、遺址類博物館的露天場所可逐步恢復開放。同時，各文物、博物館開放單位可採取網上實名預約、總量控制、分時分流、語音講解、數字導覽等措施，減少人員聚集。

在一些恢復開放的博物館發布的公告中指出，這些博物館對參觀觀眾在提前預約、測量體溫等方面提出了明確要求，並提醒觀眾做好個人防護。

博物館 文物 疫情

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