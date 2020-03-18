鐵路建設9成復工 京雄線年底通車

中國國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）16日披露，截至3月15日，全國鐵路已有108個在建項目復工，項目復工率達93%。

中新社報導，國鐵集團稱，目前，除2個湖北地區項目和6個位於東北、西北寒冷地區項目由於氣候原因暫未復工外，其他項目均已復工，累計入場施工和技術管理等人員達到45萬人。此外，今年計畫投產開通的項目已全部復工，復工率達100%。

國鐵集團表示，連日來，鐵路部門和地方政府聯手、統籌推進疫情防控工作和鐵路重點工程項目復工。據介紹北京至瀋陽高鐵北京段全面復工。截至目前，京瀋高鐵北京段的三個標段17個工點已全面復工，2360人進場施工。

京雄城際鐵路大興機場至雄安新區段及雄安站房等相關工程已全面復工。雄安高鐵公司堅持防疫和復工兩手抓，積極推進項目建設，對7700餘名進場人員，按規定建檔立卡、登記備案，嚴格落實食堂、宿舍、工點等場所的防疫措施，鐵路建設者正在加緊施工，確保2020年底京雄城際全線建成通車。

銀川至西安高鐵重點控制性工程取得突破。陝西省西安市、咸陽市等地方政府大力支持鐵路復工生產，優先保證重點控制性工程復工。目前銀西高鐵渭河四線特大橋等重點控制性工程和陝西省西咸新區、西安市經濟開發區境內工點已全面復工。

值得關注的是，中老鐵路玉溪至磨憨段加快建設。春節期間，中國鐵路昆明局集團有限公司組織該項目132個工點不停工，全力推進施工建設，2月15日和3月13日一級高風險隧道立新隧道、萬米以上隧道萬和隧道分別如期貫通。記者瞭解到，鐵路部門加強與地方政府協調對接，及時制定復工方案，有效解決人員返崗、交通保障、材料供應等方面困難。目前，該項目已全面復工，1.9萬餘名建設者正在全力加快施工建設，爭取早日建成中老友誼標誌性工程。