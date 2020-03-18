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共享單車消毒 上海美團啟動

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸首個共享單車消毒團體標準「互聯網租賃自行車衛生保障運營規範」發佈，要求在遇到突發公共衛生事件時，車把手、車籃、車鎖等騎行人易接觸的部位，需確保每天清潔、消毒不少於1次。 中新社
大陸首個共享單車消毒團體標準「互聯網租賃自行車衛生保障運營規範」發佈，要求在遇到突發公共衛生事件時，車把手、車籃、車鎖等騎行人易接觸的部位，需確保每天清潔、消毒不少於1次。 中新社

有細心的上海市民16日發現，在街頭多個區域美團的共享單車車龍頭上，多了一塊「該區域，已消毒」的提示牌，同時在車把手上也貼著一張安全騎行的溫馨提示貼紙，上面赫然寫著「戴口罩，勤洗手，安全騎行放第一」。

中新社報導，近日，《互聯網租賃自行車衛生保障運營規範》（以下簡稱規範）發佈，該規範是全國首個共享單車消毒團體標準，由美團單車聯合中國城市公共交通協會發起。

該規範推動實現共享單車消毒常態化和標準化，對共享單車日常衛生維護及突發公共衛生事件時期的消毒和維護，提出了車輛衛生要求及運營人員要求。規範要求，在遇到突發公共衛生事件時，車把手、車籃、車鎖等騎行人易接觸的部位，需確保每天清潔、消毒不少於1次，其他部位定期清潔，確保乾淨無污物。

在此規範的指引下，目前美團單車在上海日均消毒已覆蓋黃浦區、虹口區、楊浦區、浦東新區、靜安區、寶山區等區域的重點街道，後續還會持續增加和拓展。特別在使用周轉率較高的公共交通站點、醫院附近、熱門商圈、熱門小區等熱點區域，運維人員每日至少進行兩次消毒，同時也會及時調運車輛，最大化保障重點區域的車輛供給，做好集中消毒工作。

中國城市公共交通協會副會長兼秘書長劉舉表示：該項規範的意義，一方面是為各地主管部門對共享單車消毒工作的督促有了抓手和工具，另一方面也給市民在騎行和使用中，吃下一顆定心丸。

共享單車 上海

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