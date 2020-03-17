私家車夜撞北京故宮東華門 門釘被撞壞

有私家車周一（16日）晚間撞上北京故宮東華門，肇事司機目前被帶走調查，東華門的門釘被撞壞。目前，大陸公安部門正在調查肇事原因。

據北京青年報，微博上短片顯示，涉事私家車直接撞開東華門的大門後駛入，有門釘被撞受損。據新浪微博，拍片者表示，肇事司機聲曾對警方稱「有人要害他」。

有網友嘲諷稱，「你一來沒開大奔（賓士）車，二來不是自西華門進」，當然進不去故宮。

今年一月中旬，有紅三代露小寶，開著賓士大型吉普車進入故宮西華門，並在微博上炫耀，引發大陸輿論嚴厲抨擊。後來，故宮把這件事歸究於西華門的保安工作不嚴，北京故宮博物院院長出面道歉。

東華門為紫禁城東門，建於明永樂十八年（1420年），是專供太子出入紫禁城的門。在紫禁城建成之初到明嘉靖朝之前，文華殿一直作為太子的宮區使用，東華門就是供太子出入紫禁城的通道。因此東華門的級別略低於其他三門，門釘也自然比其他門少一列。也是因此，從明朝開始皇帝就幾乎不從東華門出入紫禁城。

在清朝，清朝皇帝死後梓宮由東華門出入，因送殯迎靈都由東華門出進，所以東華門俗稱「鬼門」。因此東華門門釘數用陰數，為縱九橫八七十二顆，為偶數。而紫禁城的午門、西華門、神武門每扇門的門釘都是九行九列八十一顆為奇數，即陽數。是符合清代禮制的。