防病毒「反向輸入」 大陸多個省市推行強制隔離措施

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聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
北京機場人員為抵京人士檢測體溫。（美聯社資照片）
北京機場人員為抵京人士檢測體溫。（美聯社資照片）

新冠肺炎疫情蔓延全球，歐美正爆發大流行，為防止病毒「反向輸入」，繼北京市率先宣布嚴格防疫措施，自16日起所有境外返京人員，統一送到集中隔離點，強制14天隔離安置，費用自理之後，安徽、內蒙古、黑龍江等省市隨後紛紛宣佈跟進措施。

據新浪新聞、新浪微博，安徽省、內蒙古自治區宣布，境外人員，（外籍人員和回國中國大陸公民，包括台港澳人員），必須提前向目的地所在社區或單位申報登記身份訊息、聯繫電話、所在國家、返程日期、所乘交通工具、14天內行程、健康狀況、入境目的等信息，入境時按規定如實填寫《信息登記卡》。抵達後，需集中隔離醫學觀察14天，觀察期間的費用必須自理。

內蒙古滿洲里市16日起，將從事跨境運輸果菜的俄羅斯貨車司機，安排至指定酒店集中管理，提供食宿，並將其納入外籍人員管理統計範疇，加大境外疫情的防控力度。而在二連浩特口岸，海關部門全面落實對「中歐班列」、國際列車等出入境車輛的檢查排查力度，對出入境車輛進行消毒；並對出入境旅客和工作人員逐一檢查、測量體溫。

此外，黑龍江省政府同樣對入境人員100%實施體溫監測，嚴防境外疫情通過口岸傳入境內。哈爾濱海關副關長王進喜表示，在哈爾濱、牡丹江等航空口岸加強與地方衞生健康部門的協調配合，對口岸發現的確診病例、疑似病例、有症狀人員、密切接觸者，按照防控要求，及時通報相關相關部門，實施轉運、隔離、診治等措施。

雲南省則發布《雲南省致入境及從其他城市入境來滇旅客告知書》，包括對14天內有疫情嚴重國家和地區旅居史的所有旅客，實行不少於14天的集中醫學觀察和相關實驗室檢測，一旦出現具相關病徵的人員，將及時轉送定點醫療機構。另外，將對入境旅客採取防控舉措，拒不配合將依法追究法律責任。

內蒙古 疫情

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