快訊

讀書也犯法？從《國際橋牌社》回顧「二條一」

羨慕台灣防疫資訊透明 台人：在法國沒有人相信我的話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

惡犬噬咬女童小腿險截肢 女童母泣訴：她無法再跳舞了

香港01 / 撰文：卓柏安
茵茵經常問什麼時候可以再跳舞，不過她的媽媽知道女兒不能再跳舞，覺得十分傷心。（網上短片截圖）
茵茵經常問什麼時候可以再跳舞，不過她的媽媽知道女兒不能再跳舞，覺得十分傷心。（網上短片截圖）

家有惡犬，主人理應好好管教！內地一名8歲女童茵茵於上月出門到親戚家讀書，其間卻被一隻惡犬突然從後撲上，不斷噬咬¬她的小腿，最後靠鄰居出手將她救出。茵茵事後被送院急救，小腿有缺血性壞死幾乎需要截肢，身體其他地方亦受傷。茵茵至今做了5次手術，花費16萬元人民幣（約17.8萬港元），但狗主賠償3.7萬元人民幣（約4.1萬港元）後失聯，茵茵家人至今仍靠借錢支付醫藥費，感到十分懊惱，希望狗主可以承擔責任，負責其醫療費用。

事件發生在河南鶴壁市淇濱區西郭莊社區，自疫情爆發後，茵茵到任職老師的伯母家中讀書學習，而伯母家離茵茵家僅數幢樓，路程並不遙遠。上月16日下午5時左右，茵茵如常出門到伯母家，不過她下樓後看到一隻狗撲向並咬着同區一個小女孩，茵茵見狀立即逃跑，但狗卻回頭追上茵茵，將她撲倒地上不斷撕咬，最後鄰居拿掃把衝出來趕走狗隻，救出茵茵。

茵茵的外祖父表示，咬人的狗是需要每天訓練的大型烈性犬。當日狗隻咬人前40多分鐘沒有被套上狗繩，不斷在小區內亂逛。從附近的監控鏡頭可見，當時狗隻追上茵茵後就將她撲倒地上，茵茵嘗試爭扎惟未能擺脫牠。鄰居拿掃把出來打狗數次，才能將狗趕走。

茵茵傷勢不輕，足足做了5次手術，更幾乎需要截肢。（網上短片截圖）
茵茵傷勢不輕，足足做了5次手術，更幾乎需要截肢。（網上短片截圖）

茵茵家人表示，女兒被狗攻擊以致左小臂骨折、膕動脈受傷、小腿肌肉大部分缺血壞死，情況嚴重得幾乎需要截肢，留院一段時間後現時情況穩定。雖然茵茵情況轉好，但手術費高昂，家人無力支付感到十分懊惱。家人透露狗主最初曾現身，但之後他們多次上門找狗主都遍尋不獲，只能見到狗主的兄弟，「孩子明天又要做手術，又要交5萬的手術費，我們前天已經在籌錢了」。

茵茵媽媽提到，女兒經常問什麼時候可以再跳舞，她坦言十分心痛，因為醫生曾透露女兒「跳舞是沒可能了」，其傷勢將會影響茵茵的活動能力。女兒受傷後不斷向親戚朋友借錢，無奈表示「能借的都借了，真的沒有錢了」，希望狗主可以承擔責任墊支醫藥費。

延伸閱讀：

流浪惡犬闖產房咬死初生嬰　父怒斥：醫生呃我話係夭折

17歲女環抱狗狗遭咬臉縫40針毁容　網民：與狗互動切忌呢個動作…

文章授權轉載自《香港01》

手術 人民幣 紐西蘭

延伸閱讀

被爆罹癌無醫藥費 新北女議員：沒要募款 一定奮戰到底

村長直播曝「年輕政壇友人罹癌」 因醫藥費太貴想放棄

24歲男星罹癌截肢　失去腳仍不敵病魔離世

小腿肌不可怕，小腿外翻更顯胖！超簡單辦公室瘦腿操，3天打造鉛筆腿

相關新聞

惡犬噬咬女童小腿險截肢 女童母泣訴：她無法再跳舞了

家有惡犬，主人理應好好管教！內地一名8歲女童茵茵於上月出門到親戚家讀書，其間卻被一隻惡犬突然從後撲上，不斷噬咬¬她的小腿，最後靠鄰居出手將她救出。茵茵事後被送院急救，小腿有缺血性壞死幾乎需要截肢，身體其他地方亦受傷。茵茵至今做了5次手術，花費16萬元人民幣（約17.8萬港元），但狗主賠償3.7萬元人民幣（約4.1萬港元）後失聯，茵茵家人至今仍靠借錢支付醫藥費，感到十分懊惱，希望狗主可以承擔責任，負責其醫療費用。

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

防病毒「反向輸入」 大陸多個省市推行強制隔離措施

新冠肺炎疫情蔓延全球，歐美正爆發大流行，為防止病毒「反向輸入」，繼北京市率先宣布嚴格防疫措施，自16日起所有境外返京人員...

長征七號 改中型運載火箭發射任務失敗

新華社報導，16日晚間9時34分，中國在海南文昌航太發射場進行長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，火箭飛行出現異常，發射...

新疆和田夜市 迎來第一波食客

打掃攤位、準備食材、烹煮加工……忙活了一天的圖熱尼沙．麥薩力買迎來了中國農曆新年後的第一波食客。

無人車送餐送菜 安全方便

近日，一批特殊的無人車「外賣員」上崗，為北京順義區後沙峪社區居民提供送菜服務。機器人外賣員身高156公分，自重500公斤，一次可載100公斤貨品。

相看兩厭成另類疫情 上海離婚預約排到4月中

新冠肺炎疫情讓中國民眾過了一個多月的居家生活，少了距離的美感，不少夫妻多了衝突，一些地方出現離婚潮，上海閔行區的線上離婚...

義大利用中國製實驗藥 「9患者轉危為安」

義大利基耶蒂市一家醫院，將一款中國生產的實驗藥用於治療住院的新冠肺炎重症患者。

專家：中西醫合併排毒湯功效達97%

新冠肺炎疫情持續，專家推出中西醫結合治療，據說「清肺排毒湯」功效達到97.78%。

搶機票返中…倫敦→上海1個座位賣18萬人民幣 秒殺

一張由787公務機執飛的倫敦經停日內瓦飛上海的海報，14日下午傳遍朋友圈，海報上信息顯示，這趟航班每個座位售價人民幣18萬元起。當晚，有消息稱這班公務包機航班在放出售票後短短兩小時內就售罄，據運營方金鹿公務的消息，目前這架公務機的確已收到100多個預定需求，主要來自倫敦。

青島幼童高燒40.5度 父母怕染新冠肺炎拒送醫

新冠肺炎疫情擴散，人人自危。大陸青島有位4歲男童持續發燒、咳嗽，但家長擔心帶兒子到醫院會感染新型冠狀肺炎病毒，遲遲不帶他...

大陸新規 拒健康申報、衛生檢疫將涉刑事犯罪

中共最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關總署3月16日聯合發布《關於進一步加強國境衛生檢疫工作依法懲治妨害...

熱門新聞

陸學者：台海未來4年 防最壞可能

中國復工 學者：反映政府治理能力問題

這一疫…讓口紅經濟失靈了

人民日報批邱垂正「編造誣衊大陸謊言」 甘作美國鷹犬

青島幼童高燒40.5度 父母怕染新冠肺炎拒送醫

疫情重創航空業 最糟時刻還未到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。