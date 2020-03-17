大陸新增21宗新型肺炎確診病例　20宗屬輸入個案

3月16日中國大陸新增21宗新型肺炎確診病例，其中20宗是輸入個案，另外1宗來自湖北武漢。

據新華社報導，昨日新增13宗死亡病例，12宗來自武漢，1宗來自陝西。

中國大陸累計超過8萬8百多人確診，3226人死亡，超過6萬8千人康復出院。

另據搜狐新聞，北京連日來新增多宗境外輸入病例，防疫形勢依然嚴峻。北京市疫情防控領導小組表示，今天（16日）起將重新啟用小湯山醫院，接收境外入境人士中待篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。據了解，小湯山醫院修繕後，設有1000多張床位。

據報導，前往北京的人士接受北京海關檢疫後，如具有感染風險，須作進一步醫學篩查；確診病例或疑似病例將送到小湯山醫院治療，而篩查後未發現異常的旅客，則集中隔離醫學觀察14天。

北京小湯山醫院曾在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，集中收治病。經擴建後，小湯山醫院現在設有1000餘張床位。而病房設施、實驗室檢測、影像檢查、消毒防護、汙水處理、消防安全等所有設施，均已驗收合格。

北京市衛生官員表示，擴建後的小湯山醫院嚴格按照中國衛生防疫標準，完成了院內區域所有通道的硬隔離，並設置單獨出入口，實現各病區安全獨立運行。