長征七號 改中型運載火箭發射任務失敗

新華社報導，16日晚間9時34分，中國在海南文昌航太發射場進行長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，火箭飛行出現異常，發射任務失利。

報導稱，後續將集合專家對故障原因進行調查分析。此前媒體報導，此次發射的是長征七號改（長征七號A），是在原有長征七號二級火箭的基礎上、加上第三級，第三級火箭採用液氫液氧發動機，火箭高度也增加至60公尺。

長征七號運載火箭（英文：Long March 7，縮寫：CZ-7），是中國運載火箭技術研究院（航太一院）為總體研製單位，所研製的新型液態燃料運載火箭，其前身是長征二號F換型運載火箭（縮寫：CZ-2F/H）。

長征七號是中國載人太空工程為發射貨運飛船，所全新研製的新一代中型運載火箭，採用「兩級半」構型，箭體總長53.1公尺，芯級（主火箭）直徑3.35公尺，搭配4個直徑2.25公尺的助推火箭。近地軌道運載能力不低於14噸，700公里太陽同步軌道運載能力達5.5噸。