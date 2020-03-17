無人車送餐送菜 安全方便

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

近日，一批特殊的無人車「外賣員」上崗，為北京順義區後沙峪社區居民提供送菜服務。機器人外賣員身高156公分，自重500公斤，一次可載100公斤貨品。

新華社報導，「在手機下單購買生活用品就能送到家，沒有人員接觸，安全方便又快捷。」家住順義空港街道的肖偉說，上午11時30分，他下單買西紅柿、牛奶等商品。不到30分鐘，配送小車啟程，行駛約4公里後，到達樓下。他在手機上可實時查看小車路線和距離。

這個送菜無人車由美團公司推出，行駛速度最高為20公里/小時，充一次電可跑100公里。這是美團近日宣佈「無人配送防疫助力計劃」的落地場景之一，也是美團無人車首次實現公開測試道路配送。

新冠肺炎疫情期間，無人車送菜既避免了人與人之間的接觸，也節省了人力投入。美團買菜數據顯示，目前北京地區日銷量為春節前的2到3倍。以順義為例，2個站點要服務周邊86個社區的近10萬用戶，運力緊張。無人車的加入，緩解了部分配送壓力。

在北京、深圳、廣州的醫院、保稅區等地，無人車也充當了送餐員的角色。在北京海淀醫院，百度Apollo新石器無人車每天在上午10時30分到11時30分上崗，每次送餐50份，按時為100名左右的一線醫護人員送工作餐。北京多家餐飲企業攜手，為北京地壇醫院的醫護人員提供餐食，由無人車送至醫院後再放入智能櫃，供醫護人員隨時取用。

便利的背後，離不開技術的強大支撐。美團送菜機器人車身附有攝像頭、傳感器、信號傳輸天線等裝置，在中關村科技園區順義園管委會的支持下，美團與中國聯通合作，配備5G通信設施，解決自動駕駛的用網需求。李恆表示，未來還將推出具有冷藏功能的新型車，用於配送速凍食品。

多個商家表示，無人車送餐送菜不是疫情期間的短期部署，未來將加大這一領域的投入。美團公司表示，今後將增加餐飲外賣、日用百貨、藥物等多品類的無人配送服務。李恆也表示，未來小恆水餃將利用無人車進一步推進餐飲零售化轉型。

餐飲業專家秦朝認為，疫情期間，無人車確實發揮了獨特作用，解決了無接觸配送餐食和菜品的需求。但從商業角度看，能否形成一個體量巨大的新興行業，仍然有待觀察。尤其依照現有政策規定，無人車只能在封閉園區內送餐，因此應用場景十分有限。

北京 醫護人員 疫情

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