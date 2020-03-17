新疆和田夜市 迎來第一波食客

打掃攤位、準備食材、烹煮加工……忙活了一天的圖熱尼沙．麥薩力買迎來了中國農曆新年後的第一波食客。

新華社報導，圖熱尼沙一家是新疆和田夜市的商戶，以售賣牛頭肉為生。2016年，當地政府將原先露天經營的夜市改為室內夜市，環境衛生更好，商戶也比以往更多。匯集了新疆特色美食和民族歌舞表演的和田夜市成為各地遊客必到的「打卡點」，也成為當地居民致富增收的新窗口。

隨著中國新冠肺炎疫情防控形勢發生積極向好的變化，一些地區逐漸恢復了正常生產生活秩序。因防疫需要暫停營業的和田市兩處夜市上周均開門營業。圖熱尼沙兩口子分工，丈夫採買食材、在家烹煮，她在夜市售賣，不到10平方米的攤位恢復了往日的煙火氣。

「全面恢復生產生活秩序，防疫工作可馬虎不得。」和田夜市負責人趙宇說，營業前夜市就組織商戶大掃除，食客、商販進入夜市都要戴口罩、量體溫，夜市每天兩次消毒，還設置了展板宣傳防疫知識。

在距離不遠的和田夜市環湖店，經營胡辣羊蹄、羊雜湯的圖爾蓀買買提．圖杜木有點後悔。出攤剛兩個小時，他準備的30多隻羊蹄就賣完了。他說：「我想著來夜市吃東西的人應該要比平時少，沒想到有不少人打包帶走，明天得多備點貨。」

和田夜市環湖店負責人表示，夜市因防疫需要暫停營業後，所有商戶均被減免了一個月的租金。目前，和田夜市環湖店已有96家攤位開業，佔攤位總數的43%。

晚上十點剛過，圖熱尼沙家的牛頭肉已經售出大半，微信掃碼的入賬記錄也超過1500元。「估計到夜市關門能賣到2000元以上，差不多能達到春節前的八成左右。」她說，「等夏天到了，遊客多了，收入應該還會再漲一些。」

和田市文旅局局長王梅說：「現在全國各地的疫情防控形勢都在持續向好，我們也對今年夏天的旅遊旺季充滿期待，我們有信心讓網紅夜市繼續火下去。」