嚴查境外抵達人員 北京重新啟用小湯山醫院

經整修擴建，曾在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時集中收治病患的北京小湯山醫院，今天再度啟用，將作為境外抵達北京者中待篩查者、疑似病例及輕型、普通型確診患者的集中地。

綜合中國媒體報導，由北京市疫情防控領導小組決定重新啟用的小湯山醫院，經擴建後設有1000餘張床位。而擴建的病房設施、實驗室檢測、影像檢查、消毒防護、汙水處理、消防安全等所有設施，均已驗收合格。

北京市衛生官員表示，擴建後的小湯山醫院嚴格按照中國衛生防疫標準，完成了院內區域所有通道的硬隔離，並設置單獨出入口，實現各病區安全獨立運行。

同時，北京市疫情防控領導小組也從市屬醫院中選派數百名來自呼吸、感染、重症、急診、兒科、中醫、檢驗、放射、藥劑等部門的人員進駐小湯山醫院，目前已完成系統性的業務及防護培訓。

此外，小湯山醫院已與北京其他市級新冠肺炎收治定點醫院，形成遠距會診機制，促進協同醫療並分享經驗。

為執行中共中央將北京列為防疫重點，嚴防新冠肺炎疫情向北京擴散，加上境外疫情快速蔓延，北京市日前訂立湖北以外最嚴格的防疫措施，凡境外人員進入北京，須一律先被帶往指定地點接受14天的集中隔離，且自付費用。

2003年SARS在中國爆發且快速擴散，北京成為疫情重災區。為此，官方在北京小湯山設置集中收治SARS病患的超大型醫院，成為當時知名的小湯山醫院。如今新冠肺炎爆發，官方在武漢設置的火神山、雷神山醫院，就是比照小湯山醫院模式設計、興建及運作。