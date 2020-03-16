搶機票返中…倫敦→上海1個座位賣18萬人民幣 秒殺

一張由787公務機執飛的倫敦經停日內瓦飛上海的海報，14日下午傳遍朋友圈，海報上信息顯示，這趟航班每個座位售價人民幣18萬元起。當晚，有消息稱這班公務包機航班在放出售票後短短兩小時內就售罄，據運營方金鹿公務的消息，目前這架公務機的確已收到100多個預定需求，主要來自倫敦。

與此同時，東方航空14日晚剛剛上線的倫敦到上海新增航班也在一夜之間售罄。

第一財經報導，3月以來，中國國內新冠疫情得到控制，但境外新冠肺炎確診病例卻暴增，尤以歐美為甚。不少在外華僑、留學生都開始選擇回中國躲疫情，這也催生回國機票的一票難求。

此前，由於春節期間各國對中國實施入境限制，不少到歐美的洲際航線被取消，這也使得歐美回國的航班運力捉襟見肘。

一位國內航司的電話客服人員透露，自新冠疫情爆發以來，諮詢國際航班業務的電話一直比平時多，前期是諮詢要開學的怎麼能去國外，現在則是諮詢怎麼從國外回來。

據報導，大部分留學生家長已在上周為孩子買好回國機票，截至周五，3月歐美直飛回上海的機票已基本售罄。不過，不少仍未與歐美斷航的二、三線城市仍有少量餘票，但回程的經濟艙票價也已經上萬，更有提前包下航司座位的機票代理順勢漲價，經濟艙也叫出3萬的高價。

儘管通過航司app和ota平台已經很難刷到歐美直飛回中國的機票，不少想回國的華人及留學生家長仍然到處「跪求」直飛回國的途徑。

也有不少華人向航司求助想透過商業包機回國，但目前航司要申請執飛歐美的商業包機任務，都需國家層面統一調配。

不過，更多其他歐美國家的華僑和留學生，開始尋求公務機包機的方式拼機回國。不少票代也各顯神通，除繼續在各個訂座系統裡刷艙位以外，也開始尋找散發公務包機的資源。

另據紅星新聞報導，從義大利羅馬、米蘭等地回國的機票，雖然需經停德國慕尼黑或日本東京進行中轉，但票價基本上都漲到2萬元以上，而且所剩不多。

目前從英國回國的航班多由外國航司執飛，而且需要在阿布扎比或日本東京等地進行轉機，票價多在1萬5000元以上，甚至出現超過5萬元的機票。

不僅僅是義大利和英國，從法國、美國等國家回國的機票價格相較往年均有所上漲。