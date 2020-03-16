專家：中西醫合併排毒湯功效達97%

新冠肺炎疫情持續，專家推出中西醫結合治療，據說「清肺排毒湯」功效達到97.78%。

澎湃新聞報導，中央指導組專家、國家中醫藥管理局專家組組長仝小林表示，截至13日，10個省份1261例新冠肺炎患者服用清肺排毒湯後，1102例得以治癒、29例症狀消失、71例症狀改善。仝小林說，其中40例重症患者服用後，已有28例出院；12例在院治療，10例症狀好轉，「由重轉輕」。

此前國家中醫藥管理局科技司司長李昱曾表示，國家中醫藥管理局以臨床「急用、實用、效用」為導向，於1月27日啟動「中醫藥防治新冠肺炎有效方劑臨床篩選研究」工作。在取得214例臨床有效數據的情況下，2月6日國家衛健委、國家中醫藥管理局聯合發文向全國推薦使用清肺排毒湯。

在日前公布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》中，清肺排毒湯列入中醫臨床治療期首選。該方將四個方劑21味藥組合在一起，成為一個新的方劑。

仝小林表示，中藥複方「清肺排毒湯」作為此次抗擊新冠肺炎疫情專門設計的方子，由複方「麻杏石甘湯、射干麻黃湯、五苓散」等幾位藥、複方綜合而成。臨床上，適用發燒、疑似病例及輕型、普通型、重型新冠肺炎患者救治，應用比較廣泛，原則是「宣肺、化濕」。仝小林稱，「總的來看，方子在應急狀態下，按照通治方去治療，取得了比較好的療效」。仝小林指，目前服用清肺排毒湯的患者徵狀緩解都比較明顯。