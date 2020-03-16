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義大利用中國製實驗藥 「9患者轉危為安」

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

義大利基耶蒂市一家醫院，將一款中國生產的實驗藥用於治療住院的新冠肺炎重症患者

據義大利媒體Abruzzolive.tv報導，這為治療新冠肺炎患者打開了新希望，報導稱九名參加測試的患者病情都有不同程度的好轉，現已轉危為安。

文中提到的正是瑞德西韋（Remdesivir），它是一種核類似物，具有抗病毒活性，最初是為伊波拉病毒和馬堡病毒開發的。幾天前到達義大利的這款藥物被證明是治療新冠狀病毒感染病例的最有效治療選擇之一。

義大利 新冠肺炎 患者

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