聽新聞
test
0:00 / 0:00
義大利用中國製實驗藥 「9患者轉危為安」
義大利基耶蒂市一家醫院，將一款中國生產的實驗藥用於治療住院的新冠肺炎重症患者。
據義大利媒體Abruzzolive.tv報導，這為治療新冠肺炎患者打開了新希望，報導稱九名參加測試的患者病情都有不同程度的好轉，現已轉危為安。
文中提到的正是瑞德西韋（Remdesivir），它是一種核類似物，具有抗病毒活性，最初是為伊波拉病毒和馬堡病毒開發的。幾天前到達義大利的這款藥物被證明是治療新冠狀病毒感染病例的最有效治療選擇之一。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言