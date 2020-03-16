大埔富亨「擾流播毒」？ 居民驚惶逃離

大埔富亨亨泰樓32樓及34樓的13室相繼有住戶確診新冠肺炎，疑為天台排氣口所產生的「擾流效應」，氣流將排出的病毒微粒捲到頂樓再「灌回」室內，造成居民人心惶惶。部分居民則指樓宇喉管老舊，現時更擔心喉管有可能「播毒」，有高層住戶為安全計先自行搬到親友家「避難」。但大部分住戶並未考慮撤離，表示會盡力加強家居消毒及自身防疫措施來自保。

香港文匯報報導，衛生署繼昨日安排29樓至34樓13室和14室住戶入住「隔離點」後，昨晨10時，10多名身穿防護衣的人員進入亨泰樓檢查大廈單位喉管，而衛生防護中心人員則為13及14單位住戶收集深喉唾液樣本化驗。

居於亨泰樓29樓的蔡先生雖非13室和14室住戶，但他擔心家中小朋友安全，決定全家先搬到親友家暫住，「我住在13、14室對面，如果對面和我們剛好同時開門的話，擔心擾流可能會吹到過來我們這邊來。」

居於28樓14室的余先生與妻子同住，指自己以輪椅代步，不會落地，因此不怕被感染，但為安全起見會多留意家居衛生及加強消毒。另一住戶周先生則表示，每日出入難免會碰見，擔心乘搭升降機時出現交叉感染情況，會加倍注意家居消毒措施，但暫不打算搬到其他地方。