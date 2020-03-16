除了「擾流播毒」、還有煙囪效應 專家：大埔富亨恐成淘大花園翻版

香港大埔富亨亨泰樓驚傳疑似「擾流播毒」，測量師學會前會長何鉅業昨日到現場觀察後表示，排氣口高度符合法例要求，但垂直排放的設計，有可能在擾流效應下將病毒帶回高層單位。另外，該建物天井也有可能產生煙囪效應，廁所抽出帶病毒的蒸氣會沿天井上升，情有如2003年SARS時的淘大花園翻版，建議居民應暫時關窗，避免病毒入屋。

明報報導，大埔富亨亨泰樓兩個相同坐向單位的住戶先後染疫，官方推測大廈13室的天台排氣口長度較短，在微風下產生「擾流效應」，氣流將排出的病毒微粒捲到頂樓並進入室內。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，暫時未能排除擾流效應導致亨泰樓頂樓傳播的可能，已檢取10多個環境樣本檢測，預料數日有結果。

何鉅業昨應香港媒體邀請到亨泰樓觀察後稱，該廈13、14室共用天井，13室天台的糞渠排氣口雖較14室短，但設計本身並無問題，惟排氣口沿天井垂直而上，若排出病毒微粒，而天台又有風吹過，氣流抵達大廈邊緣及天井時會因角度轉向而向下流動產生漩渦，也就是流體力學中的「擾流」，有可能將帶病毒的空氣向下捲動並帶回室內。但他稱病毒會被稀釋而不會傳得太遠。

報導指出，除擾流效應，何鉅業稱亨泰樓屬Y4型公屋，13、14室共用天井，可能出現煙囪效應，含病毒的霧化蒸氣會沿天井向上升，再進入其他單位，有如2003年SARS在淘大花園爆發時情況，認為政府應研究煙囪效應帶來的風險。

亨泰樓13及14室的廁所氣窗和露台面向共用天井，部分單位露台加裝鋁窗，將廚房範圍由內向外伸延至露台位置。何鉅業認為，露台本身可作為緩衝，一旦改成廚房，住戶在內裡活動靠近窗邊，增加感染風險。他建議居於類似設計大廈的居民，在疫情期間盡量不要開窗，若有需要，廁所可開抽氣扇通風。