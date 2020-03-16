繼環衛車、救護車… 武漢驚傳用殯儀車運物資

在新冠肺炎重災區湖北武漢，繼早前被網友爆料當地一些社區以垃圾車（環衛車）、救護車等車輛運送肉品的情況後，近日再有網友披露，有社區以殯儀車運送團購物資。惟當地官方介入調查指出，實情並非社區行為，而是有人借殯儀車為親戚運送生活物資。

香港01報導，武漢黃陂區新冠肺炎疫情防控指揮部通報，黃陂區委、區紀委發現江岸區海賦社區微信群反映「社區用殯儀館車輛運送團購物資」，立即組織核實處理。

經查，黃陂區呂姓鄉鎮殯葬車輛社會承包人違規用所承包經營的殯葬用車，為親戚運送生活物資，所送生活物資是呂某個人購買，不是社區團購物資。呂某的行為造成不良社會影響。

據報導，經黃陂區紀委研究並報區委同意，對區殯葬管理所所長敖浩予以免職，並黨紀立案審查；對區民政局黨組成員、副局長駱文俊予以黨紀立案審查；責成區殯葬管理所解除與呂某殯葬用車承包經營協議，並依法追究違約責任。

對於官方這起處理方式，在網上反應兩極，有聲音認為這屬於個人行為，不應對官員作出處罰「矯枉過正」、「個人行為你免所長幹啥？」；另有人指出，殯儀館的車輛屬特種車輛，不能隨便使用，「這算公車私用」。