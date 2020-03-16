浙江禁清明集體共祭 村官可代為掃墓

浙江省民政廳15日下發通知，要求做好清明期間疫情防控，全省各地暫停組織民眾集中祭掃、集體共祭、骨灰撒海儀式等集體性活動。

據新京報報導，通知要求，各殯儀館、經營性公墓、城鎮骨灰堂等應通過建立官網、移動客服端、微信公眾號等方式，提供免費網上祭掃服務，使民眾可透過網路祭掃方式祭奠先人。民眾亦可透過殯葬服務單位的工作人員，以免費敬獻鮮花等方式代為祭掃。鄉村公益性公墓、骨灰堂等可由村幹部代為祭掃。

報導稱，在防輸入性疫情風險低、人口集聚密度不高、公墓規模不大，在安全防範措施有保障情况下，可開通預約祭掃服務。但要限制祭掃人數；實行實名登記、測量體溫、佩戴口罩、綠碼通行、分時分段、間隔性等措施安排祭掃人員入內，並限定祭掃時間；相對封閉的骨灰堂等室內祭掃場所，祭掃人員不得進入，在指定室外場所祭掃。