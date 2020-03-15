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東北五星級酒店拚了 用賓士車送外賣日賺1.5萬人民幣
新冠肺炎疫情持續蔓延，中國大陸各行各業均受嚴重打擊，各個行業為了自救出盡奇招。東北瀋陽一間五星級酒店正式進軍外賣市場，用賓士車送外賣，目前每天的銷售額達1.4至1.5萬元（人民幣，下同）。
據星島網，這家酒店為東北大廈酒店，是五星級酒店。該酒店在3月13日推出網上商城，賣便當自救，開賓士車送外賣。酒店負責人表示，受疫情影響，酒店餐飲行業經營出現斷崖式下跌。酒店為控制經營的損失在10%以內，推出線上經營模式，並努力降低價格。
負責人又指出，在推出五星級外賣後，短短20日已經吸引5000多人上網購買。截至上周五中午12點，近4小時，酒店已經銷售外賣97份，收入達13200元。
另外，成都也有五星級酒店進軍外賣市場，成為市場新寵。
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