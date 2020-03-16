掃墓防疫 上海推三便民措施

上海市官方倡導市民今年清明期間（3月28日至4月12日）不要前往公墓、骨灰堂進行現場祭掃的同時，上海全市經營性公墓（骨灰堂）將推出集體祭掃、網絡祭掃、代客祭掃三項便民服務措施。

新華社報導，上海市民政局副局長曾群表示，「集體祭掃」是指各公墓將在清明期間，為安葬在本園區的逝者舉辦一場集體紀念儀式，參加人員為公墓工作人員；「網絡祭掃」是指各公墓將在各自官網或微信公眾號上開設「網絡祭掃平台」，市民可通過電腦或手機登錄後祭奠親人；「代客祭掃」是指市民群眾不去現場，委託公墓方祭奠親人，由公墓方安排工作人員提供擦拭墓碑、鞠躬行禮、敬獻鮮花等服務，並把服務過程通過照片反饋市民群眾。

據介紹，上述三項服務中，前兩項為免費，「代客祭掃」將適當收費，但全部予以價格公示，最基本的套餐服務價為35元人民幣。

「集體祭掃、網絡祭掃等措施雖是疫情期間推出的便民服務，但符合綠色文明的現代殯葬發展理念和改革方向，也是移風易俗的舉措，我們將在今後予以固化、延續。」曾群說。

疫情發生之後，上海全市殯儀館、公墓、骨灰堂等殯葬服務單位已暫停舉辦守靈、公開告別、公開祭祀祭奠以及海葬等人員聚集活動。當前，考慮到清明期間少數市民群眾確有落葬需求，或確有原因需現場祭掃，上海民政部門將實行「預約落葬」和個別「預約祭掃」。

曾群介紹說，對確有落葬需求的市民，由公墓實行預約落葬，並嚴格控制落葬參加人數，每戶不超過10人；對個別確有原因需現場祭掃的市民群眾，採取由各經營性公墓、骨灰堂「限量預約、約滿為止、分時祭掃」的措施，預約登記從3月26日啟動。

有關清明期間祭掃和疫情防控工作的各項措施，上海民政部門將通過「上海發布」微信公眾號、「上海市殯葬服務平台」網站、手機短信等多種渠道及時告知市民，擴大社會知曉面。此外，從今年清明開始，上海全市殯葬服務單位將嚴格實行「無煙祭掃」。