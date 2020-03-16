測評報告／上海5G下載 比4G快10倍

「上海市5G網絡及用戶感知測評報告（2019）」13日對外發布。根據該報告，在抽樣測試中，上海的5G網絡下載和上傳平均速率相對4G網絡明顯提升，分別為4G網絡的10倍和4倍。

中新社報導，據上海市經濟和信息化委員會今年1月公布的數據，上海已建成超過1.6萬個5G基站、1.3萬個5G室內小站，實現中心城區和郊區重點區域5G網絡全覆蓋。上海已成為中國大陸乃至全球5G網絡規模最大的城市之一。同時，上海在智能製造、智慧交通、智慧醫療等領域，啟動實施了近300項5G應用項目。

為瞭解上海市現有5G網絡的運行狀況和用戶使用感受，該報告研究人員選擇上海市主要道路及城市快速路有5G網絡的區域進行了抽樣測試；同時，還在不同行業抽選了部分場所（會展場所、交通樞紐、旅遊景點、大學校園、商圈、醫院等）進行抽樣測試。

測評結果顯示，上海的5G網絡運行狀況與電信運營商的5G基站建設進展的匹配度基本吻合，上海在外環內區域、城市快速路、郊區主要城區基本實現了5G網絡全覆蓋，但網絡建設仍需進一步加強。

報告指出：上海的外環內區域網絡質量需要進一步優化提升；外環之外區域的5G網絡基礎覆蓋尚不連續；另外，室內場景基礎覆蓋還有待擴大和加強。