聽新聞
test
0:00 / 0:00
測評報告／上海5G下載 比4G快10倍
「上海市5G網絡及用戶感知測評報告（2019）」13日對外發布。根據該報告，在抽樣測試中，上海的5G網絡下載和上傳平均速率相對4G網絡明顯提升，分別為4G網絡的10倍和4倍。
中新社報導，據上海市經濟和信息化委員會今年1月公布的數據，上海已建成超過1.6萬個5G基站、1.3萬個5G室內小站，實現中心城區和郊區重點區域5G網絡全覆蓋。上海已成為中國大陸乃至全球5G網絡規模最大的城市之一。同時，上海在智能製造、智慧交通、智慧醫療等領域，啟動實施了近300項5G應用項目。
為瞭解上海市現有5G網絡的運行狀況和用戶使用感受，該報告研究人員選擇上海市主要道路及城市快速路有5G網絡的區域進行了抽樣測試；同時，還在不同行業抽選了部分場所（會展場所、交通樞紐、旅遊景點、大學校園、商圈、醫院等）進行抽樣測試。
測評結果顯示，上海的5G網絡運行狀況與電信運營商的5G基站建設進展的匹配度基本吻合，上海在外環內區域、城市快速路、郊區主要城區基本實現了5G網絡全覆蓋，但網絡建設仍需進一步加強。
報告指出：上海的外環內區域網絡質量需要進一步優化提升；外環之外區域的5G網絡基礎覆蓋尚不連續；另外，室內場景基礎覆蓋還有待擴大和加強。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言