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新冠肺炎延燒！專家推中西醫結合治療 清肺排毒湯功效達97%

香港01 / 記者朱加樟／報導
在安徽中醫藥大學第一附屬醫院中藥房，藥劑師正在對國家指定藥方「清肺排毒湯一號」及「清肺排毒湯二號」裡包含的中藥進行逐一核對。 新華社
在安徽中醫藥大學第一附屬醫院中藥房，藥劑師正在對國家指定藥方「清肺排毒湯一號」及「清肺排毒湯二號」裡包含的中藥進行逐一核對。 新華社

新冠肺炎疫情持續，內地推廣中西醫結合治療。多地推動中醫藥介入診療全過程，打出中西醫結合救治「組合拳」。據中央指導組專家、國家中醫藥管理局專家組組長仝小林昨日（14日）接受內媒《澎湃新聞》採訪時表示，中藥「清肺排毒湯」的總有效率達到97.78%，無一例由輕症轉為重症或者危重症。仝小林稱，截至13日，10個省份1261例新冠肺炎患者服用清肺排毒湯後，1102例得以治癒、29例症狀消失、71例症狀改善。仝小林更指，其中40例重症患者服用後，已有28例出院；12例在院治療，10例症狀好轉，「由重轉輕」。

此前國家中醫藥管理局科技司司長李昱曾表示，國家中醫藥管理局以臨床「急用、實用、效用」為導向，於1月27日啟動了「中醫藥防治新冠肺炎有效方劑臨床篩選研究」工作。在取得214例臨床有效數據的情況下，2月6日國家衛健委、國家中醫藥管理局聯合發文向全國推薦使用清肺排毒湯。

而在日前公布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》中，清肺排毒湯列入中醫臨床治療期首選。該方將四個方劑21味藥組合在一起，成為一個新的方劑。

仝小林表示，中藥複方「清肺排毒湯」作為此次抗擊新冠肺炎疫情專門設計的方子，由複方「麻杏石甘湯、射干麻黃湯、五苓散」等幾位藥、複方綜合而成。臨床上，適用發燒、疑似病例及輕型、普通型、重型新冠肺炎患者救治，應用比較廣泛，原則是「宣肺、化濕」。

仝小林稱，「總的來看，方子在應急狀態下，按照通治方去治療，取得了比較好的療效」。仝小林指，目前服用清肺排毒湯的患者徵狀緩解都比較明顯。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】國家衛健委：逾4萬醫務人員支援武漢　近7成是護士

【武漢肺炎】受委託生產清肺排毒湯顆粒　培力股價曾漲七成

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 患者 中醫 疫情 中藥

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