中越瀑布跨境旅遊 靜待試運行

「3月8日，德天跨國瀑布景區恢復開放，當天接待遊客153人，涉及11個省分，廣西本土遊客占46%。這幾天遊客量保持在300人左右，景區正在慢慢恢復。」廣西中旅德天跨國瀑布景區副總經理魏紅15日受訪時表示。

中新社報導，德天瀑布位於廣西崇左市大新縣碩龍鎮德天村，中國大陸與越南邊境處的歸春河上游，德天瀑布與緊鄰的越南板約瀑布相連，是亞洲第一、世界第四大跨國瀑布。2015年，中越兩國政府簽署了「關於合作保護和開發德天—板約旅遊資源的協定」，中越德天—板約瀑布跨境旅遊合作區由此成為中國大陸首個跨境旅遊合作區。

按照兩國達成的共識，中越德天—板約瀑布跨境旅遊合作區原計畫在今年上半年試運行。「受疫情影響，雙方就試運行時間做了後延。一旦疫情過後，我相信，在中越兩國高層的推動下，合作區在年內將順利試運行。」廣西大新縣委副書記秦義敏說。

秦義敏指出，中越兩國為了旅遊合作區能按計畫試運行做了大量的基礎工作，雙方對各自景區都做了產品的提升。中方已將德天瀑布打造成為5A級景區，目前正在抓緊建設登高望越和中越免稅購物街項目，有望於今年7月竣工投入使用；越方也正在完善景區停車場和觀瀑平台建設。

目前，中越雙方均基本完成了合作區遊客往來通道查驗點的建設。中方配備安裝了查驗點海關和邊檢部門的查驗設備，目前正在對設備進行調試。大新縣會同海關和邊檢部門制定了跨境遊客管理規定、合作區開通運行邊防檢查工作方案、合作區開通運行檢驗檢疫、遊客通關查驗管理辦法等，試運行前，各項準備工作進展順利。

秦義敏表示，合作區建成開放後，遊客只需完成簡易通關手續，便能到達越南一側觀看瀑布，還能暢遊中越各2平方公里範圍內的景區景點。

根據中越兩國達成的共識，遊客在合作區內出入有兩種方式：一種是持護照直接通過查驗通道通往越南：對於未持有護照的遊客，可在景區出入境辦證大廳辦理簡易的出入證，憑證即可往來中越邊境，遊客出入非常方便。

魏紅指出，合作區試運行後，遊客來到德天瀑布景區，可以實現1日遊兩國，感受中國和越南不同的民俗風情。一腳跨兩國，踩在兩國的土地上去拍一張照片。打卡吃一頓越南餐，然後去感受一下越南的風俗。