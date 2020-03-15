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男子在ICU連收妻子23封信　從信上編號猜老婆出事了

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
舒倩提前寫給丈夫曾洋的信都有編號。圖/楚天都市報
舒倩提前寫給丈夫曾洋的信都有編號。圖/楚天都市報

新冠肺炎疫情期間，因確診住在加護病房（ICU）的丈夫，收到了妻子寫給他的23封鼓勵信，但這連續好幾天收到的信，後面都有編號，丈夫覺得很奇怪，追問醫護人員才知道，妻子也確診入住ICU。

楚天都市報報導，收信人名叫曾洋，湖北荊州洪湖人，除夕那天頭痛，還以為只是感冒，沒想到1月30日晚病情加重，體力不支，次日住進了洪湖市人民醫院ICU，之後確診。

妻子舒倩於2月1日透過對講機和曾洋通話，看到他說話很吃力，於是要曾洋把力氣留著去打敗病毒，說有機會就給他寫信。

入院後，曾洋的雙肺已經全白了，醫生下了病危通知書，上了呼吸機，他連後事都交代了，沒想到隔天收到妻子的第一封信後。

曾洋說：「收到信的那一刻感覺蠻意外，也蠻感動，信就好像老婆給我寫的情書一樣，知道在外面有她陪著我，心裡就更踏實。」

因為丈夫曾洋確診，舒倩也必須按規定進行隔離觀察，隔離期間，舒倩堅持每天給丈夫寫信，請工作人員幫忙轉交。

舒倩說：「無論在哪個地方，有紙的話我都會給他寫信，目的只是告訴他，我在外面等你，外邊的樹都已經發芽了；春天都到了，沒有什麼事情是過去不了的。」

2月7日，舒倩經核酸檢測，結果呈陽性，為了不讓丈夫擔心而影響康復，決定隱瞞自己的病情，並連夜寫了四封信，且給每封信都編上序號，委託護士每天轉交一封。

之後曾洋意外發現，信的背面有個序號1，當時他並未放在心上，第二天，收到的信背面是序號2，第三天是3……，他感覺有點不對勁，追問醫護人員才知道，原來這些信是妻子提前寫好的，怕他擔心瞞著沒告訴他，有的信還是借醫生的筆和便箋寫的。

之後曾洋共收到23封信，他把這封信反反覆覆地看，在ICU最難熬、孤獨的時候，這些信件給了他溫暖和力量。

10天後曾洋終於從ICU轉到普通病房，他在紙上寫下一生的約定「倩倩，我們一起出院，你能陪我生死與共，我能陪你白頭到老。」然後請醫護人員拍下發給妻子。

最終，曾洋和妻子按約定於3月1日一起出院，被安排在不同的隔離點進行14天的醫學觀察，至今兩人每天通過微信互相鼓勵。

曾洋寫給妻子舒倩的告白。圖/楚天都市報
曾洋寫給妻子舒倩的告白。圖/楚天都市報

醫護人員 新冠肺炎 微信

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