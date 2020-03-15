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「方艙醫院真神奇」兒歌　新京報批強行歌頌災難

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
圖/新京報
圖/新京報

新冠肺炎疫情全球大流行，儘管歐美疫情爆發，但大陸疫情暫時進入緩和期，武漢等地被稱「方艙醫院」的臨時醫療點功成身退，然而卻有大陸創作人造了一首叫「方艙醫院真神奇」的兒歌，用極度輕快調子歌頌方艙醫院，意外引來巨大爭議。

新京報指出，歌曲不見對醫護人員的敬意，反而是在強行歌頌災難。

不少網友則認為，「方艙醫院真神奇」內容「太過歡樂」，是把喪事當喜事辦。

「方艙醫院真神奇」是一首由卜文正、蔣軍榮作曲、譚哲作詞的兒歌，歌曲風格非常正面積極，歌詞為：方艙醫院真神奇，治病救人教舞技。醫生護士才藝多，各領病人來一曲。你教一段黑走馬，她跳一支快樂迪。跟我打套八段錦，康復肺操快練起。恐慌拋到雲霄外，歌聲郎朗暖心底。笑語傳遍九大洲，生命力量齊匯聚。

「方艙醫院真神奇」MV是由一名濃妝男孩演繹，發布之後，很快在網路上引起廣大討論，但幾乎都是負面批評。有部份人認為，歌曲內容太過歡樂，並不適合疫情期間推出。

新京報也發題為「聽了『方艙醫院真神奇』，我掉了一地雞皮疙瘩」的評論，指出過於歡快的曲風，引發一些爭議。

新京報評論認爲，抗疫是一件嚴肅而沉重的事情，將方艙醫院化爲歡快兒歌的素材，不僅淡化了抗疫的災難底色，也消解了抗疫的嚴肅性；它並不讓人覺得，這是在向醫護人員表達敬意，向曾經在此治療的患者表達寬慰，反而是在強行歌頌災難。

新京報評論認為，文藝作品的創作，應該建立在正視「疫情帶來的傷痛」這一基礎之上，去記錄那些有血有肉的形象，而不是像「方艙醫院真神奇」這般缺乏共情的虛美。

澎湃新聞報導，對於許多批評，「方艙醫院真神奇」作曲人蔣軍榮表示，「現在好多地方都清零了……我們不需要拿出一點樂觀主義精神嗎？不需要拿出更好的心態來嗎？春天了，人性永遠是向著美好的。」

疫情 醫護人員 新冠肺炎

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