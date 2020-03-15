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評論：不，專制並不比民主制更善於處理危機

德國之聲 / 德國之聲中文網
本周伊始，習近平突然現身武漢。官方媒體將這位中國黨和國家領導人蒞臨湖北省渲染成一個英雄故事：贏得一場戰役後，無懼無畏的領導人親臨戰場，了解局勢。而之前數星期，無論是涉及病毒危機的表態還是公開出場，習近平均顯得矜持，對此，媒體一概未提。失望的中國國民就此發表的大量的、常常具有諷刺性的網絡評論被急忙屏蔽。 圖／德國之聲中文網提供
本周伊始，習近平突然現身武漢。官方媒體將這位中國黨和國家領導人蒞臨湖北省渲染成一個英雄故事：贏得一場戰役後，無懼無畏的領導人親臨戰場，了解局勢。而之前數星期，無論是涉及病毒危機的表態還是公開出場，習近平均顯得矜持，對此，媒體一概未提。失望的中國國民就此發表的大量的、常常具有諷刺性的網絡評論被急忙屏蔽。 圖／德國之聲中文網提供

本周伊始，習近平突然現身武漢。官方媒體將這位中國黨和國家領導人蒞臨湖北省渲染成一個英雄故事：贏得一場戰役後，無懼無畏的領導人親臨戰場，了解局勢。而之前數星期，無論是涉及病毒危機的表態還是公開出場，習近平均顯得矜持，對此，媒體一概未提。失望的中國國民就此發表的大量的、常常具有諷刺性的網絡評論被急忙屏蔽。

自令人印象深刻地以極端措施控制住疫情以來，中國領導層亦試圖控制對「戰疫」的輿情，對本國不用說，在國際範圍內亦然。

為此，中國領導人嘗試同時向世界傳布多個神話。例如：在抗擊新冠病毒的鬥爭中，幾乎沒有任何過失。這不對。尤其是在頭幾周，病毒首次在武漢出現後，中共領導層全然進退失據。由於倨傲、高壓和對透明性的恐懼，貽誤了戰機。去年12月，官方就對有關病毒的具體警告充耳不聞。直到今年一月初，吹哨人、醫生，還被送至警局，強遭封口。

中國領導層正不遺余力試圖傳播的第二個神話圍繞病毒的來源。

有好幾天了，中國外交官們在全球散布這一說法：新冠病毒或許根本就不是源於中國，而是由境外帶至武漢的。對此，並無證據。中國外交部發言人趙立堅甚至走得更遠。在本周四（3月12日），他在推特上暗示，說不定該病毒是美國一個代表團去年帶進中國的。此類妄言人們雖不必相信，但僅僅是中國官方要「甩鍋」給其它國家這一點，便值得世人深思。

第三種敘事更可謂危險。中共最高層這些天一直在試圖傳布此說。根據這一說法，在抗疫戰中，中國的專制政府模式證明了自己的優勢，對虛弱的民主制的優勢。此說之大謬不然，只要看一眼台灣，人們便清楚。與中國海岸相對的這個民主的島嶼共和國通過高效、聰明的行動快速遏制了冠狀病毒疫情，全無專制、為所欲為及對公民的全面數字監控。吊詭的是：在抗擊新冠病毒的鬥爭中，台灣得不到世衛組織的幫助，只能依靠自己，因為，中國當局多年來阻撓台灣在這個國際機構中擁有一席。

面對中國官媒光怪陸離的宣傳，有一點我們不能忘記：

在抗擊冠狀病毒鬥爭中，中國做出了巨大成就。不過，取得這一成就的原因主要並不在中共領導層，而是千百萬民眾：護理人員、醫生、送貨小哥、護士，等等等等。在過去六個星期裡，他們表現出了超乎尋常的互助、勤勉和人性。他們是中國抗疫戰英雄。

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本文章由德國之聲授權提供】

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