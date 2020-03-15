防疫專家鍾南山、李蘭娟 變身Q版抗疫門神

傳統門神形像有秦叔寶和尉遲恭、焦贊和孟良等，而在上海大學上海美術學院學生的設計下，Q版鐘南山和李蘭娟手持消毒水和測溫儀，身穿白大褂，搭配傳統門神服飾紋樣，成了抗「疫」時期的新晉門神。

上海大學上海美術學院學生對這段抗疫時期有另類視角，他們把年輕護理人員以色彩妍麗的畫筆在隔離病毒與生死的醫療防護衣上畫出武漢小吃、風景或各種花卉，有把戴著N95口罩的防疫專家鍾南山、李蘭娟變成Q版門神，為緊張的疫情添上一絲趣味。

有網友說：這一「門神」形象，自然很可愛，透露出學生對兩位抗疫英雄的由衷喜愛。