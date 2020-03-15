「比過年還開心」 湖北潛江慶祝解封放煙花被調查

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湖北省內低風險街道鄉鎮的社區、村組全部解除封閉管理；中、高風險街道、鄉鎮中無確診病例的社區、村組也可解除封閉管理。潛江自13日晚上時起解禁，當地許多市民慶重獲自由，燃放煙花爆竹慶祝，不過許多市民投訴，公安出警處理。

綜合媒體報導，潛江市13日晚上8時一到，潛江市民不顧1月公布的「禁鞭令」，紛紛燃放煙火鞭炮，慶祝重獲自由，持續達兩小時之久，比過年還熱鬧。一名民眾說，終於可以出門了，感覺自由了，大家就開始放鞭炮慶祝。

網路上不少人留言，「過年的煙花終終終於派上用場了」、「自由了」、「比過年還要開心吧」，但也有網友持反對意見，「別汙染環境了吧」、「什麼鬼？全國都禁止燃放鞭炮了」。

對此，湖北潛江市公安局回應稱，「確有此事，也接到了許多市民的投訴，已經出警並進行了調查處理」。

另據中新社統計，截至3月14日，湖北省內僅剩武漢市仍維持高風險繼續封管，已有宜昌、黃石、黃岡、隨州、仙桃、潛江、荊州、荊門、十堰、襄陽、天門、神農架林區等地宣布調整管控措施，分區、分級、分類、分時推動企業復工復產。

新京報報導，孝感市新型冠狀病毒肺炎防控指揮部發布通告，將實施有限通車，即日起孝感城區因工作、生活確有出行需要的私家車在以車牌號最後一位數字為準下，實行單號單日通行、雙號雙日通行，恢復正常通行時間另行通知，至於參與疫情防控車輛則正常通行不受此限，離開、返回孝感的車輛當日不分單雙號，接受檢查後放行。