憂種族歧視+治安惡化 美華人返國避難潮擠爆京滬機場

中國國家衛健委官網14日公告，新增確診11例中，4例來自武漢，境外輸入7例，首次出現「境外輸入」多於「本土確診」。隨著多國疫情爆發，海外華人近日趕忙返國，擠爆北京及上海等地機場，還有人形容「就像逃難」。此外，北京昨宣布，將新大興機場所有國際航班移往舊的首都機場，以便統一管理。

香港文匯報報導，新型肺炎疫情在美國逐漸爆發，大批定居和留學的華人憂心疫情擴散，近日陸續回鄉「避難」。居於美東的黎小姐表示，一度擔心無法趕上飛機，預訂機票後不到半小時，她所乘搭的航班已經爆滿。她還說，美國當地人的衛生意識仍未提高，更會向戴口罩的人投以異樣目光。

報導指出，美國社會針對亞裔人的歧視近期也加劇，黎小姐亦擔心當地治安可能惡化，甚至發生搶劫事件，一度考慮購買防彈衣，「我不想死呀！」黎小姐表示，美國部分人已開始敵視亞洲人，「留在美國一個是得肺炎死，一個是被人打死，不想死也被人歧視到憂鬱症」，思考過後終決定回香港。

隨著全球疫情爆發，許多中國人開始萌生返國念頭，一來中國疫情已經受控，二來中國醫療系統具備豐富經驗及龐大資源。不過大批海外人潮湧入，卻增加中國防控風險。

另據新華社報導，北京首都國際機場股份有限公司副總經理趙瑩在14日召開的北京市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上表示，自13日起，大興機場的國際進港航班已經全部轉到首都機場運行。

趙瑩介紹，從3月10日起，首都機場正式啟用3號航站樓D區作為集中接受疫情嚴重國家和地區進港航班的處置專區（簡稱「首都機場處置專區」），分區分類、精準實施旅客和行李的集中轉運。目前，首都機場處置專區設有旅客進港區、中轉區、留觀區、休息區以及出入境手續辦理和安檢區域。