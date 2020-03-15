父不讓玩手機 少年負氣跳樓 爺追孫反墜亡

福建省一名13歲少年因為在家沒有好好學習，父親不讓他玩手機，少年被教訓之後負氣跳樓，墜落在樓下的屋頂，造成擦傷和骨折。爺爺聽聞孫子跳樓，心急之下追上天台，沒想到自己不慎失足墜亡。目前全案由警方處理中。

梨視頻報導，這起事件於3月9日發生在福建大田縣。報導稱，13歲少年近期一直在家玩手機、電腦，沒有好好學習，父親對此很生氣，認為兒子沒有認真念書，就教訓了他幾句，且不讓他玩手機，結果這名少年一氣之下就從五樓跳下。

少年跳下後，墜落在樓下的屋頂，全身有擦傷和骨折。少年後來被抬上救護車送醫救治，目前無生命危險。

警方接獲報案到現場處理時，五樓又有一名老人墜落地面。警方調查發現，原來是少年負氣跳樓時，心疼孫子的爺爺因為擔心孫子的情緒不穩，一時心急追了過去，疑似是沒站穩，在警方於現場處理時失足墜亡。