SARS時殺夫埋屍潛逃 她新冠防疫期落網

廣西羅城佬族自治縣一女子蘭某，在2003年涉嫌殺夫後潛逃，但因當時爆發「非典型肺炎」（SARS）疫情，警方未能將其抓獲。17年後，今年新型冠狀病毒肺炎爆發，該嫌疑女子日前被捉拿歸案。

澎湃新聞報導，現年54歲的蘭某當年1月與丈夫成某發生衝突後，將其殺害並埋屍於家中煤堆之下，隨後攜帶8歲女兒潛逃。事發一個半月後，親戚訪成某家發現無人，並看到有血漬，報警處理。

警方多次採取行動抓捕嫌疑人蘭某，但因案發時處於非典疫情期間，且報案時間距離案發時間較長，一直未能將蘭某抓獲。

2003年6月，福建漳州市平和縣男子黃某認識了一名帶小女孩到當地打工的女子「韋麗媛」。該女子自稱廣西河池人，已經離異。

警方近期分析後發現「韋麗媛」及其女兒的身份信息，與嫌疑人蘭某及其女兒的身份信息吻合，有重大嫌疑，最終核實確定「韋麗媛」就是蘭某，將其抓獲。

經初步審訊，蘭某供稱殺夫與家暴有關。警方正對案情作進一步調查。