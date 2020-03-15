單親母疑精神異常 幼兒陳屍家中飄異味

孝感市高新區理絲社區某樓棟14日發現一名1歲半的幼兒死於家中。公安機關已對現場開展勘查，並將其母鄧某帶回調查。

紅星新聞報導，在一張落款為理絲社區居委會的通報截圖裡，稱3月13日，轄區派出所民警和理絲社區幹部在物資配送工作中，發現鄧某門口有異味，但因鄧某精神狀態不穩定，情緒激動，工作人員擔心其採取跳樓等過激行為，並未強行開門。直至14日上午，警方採取技術手段強行破門，才發現幼兒屍體。

事發社區多位居民表示，29歲的鄧某精神有問題，疫情期間社區也對其進行幫扶。至於一個精神異常者為何獨自撫養未成年人，相關部門暫未回應。

理絲小區李姓居民表示，他與鄧某所居住的單元樓在同一條街上，曾多次在小區裡看見鄧某向人揮舞棍棒。「她脾氣很暴躁的，動不動就要打人，我出門的時候還看見過她拿著棒子在嚇唬路過的人。」

對於網友稱有志願者打鄧某一事，李姓居民稱，他從當時在場鄰居得知，當時鄧某是在樓下一家蛋糕店裡發生的爭執，「她想吃蛋糕，但錢不夠還是怎麼著，蛋糕店老闆的兒子不同意，就爭起來了，最後老闆的兒子動手打的她。」

「（鄧某某）那棟樓的鄰居告訴我們，她的父親幾年前出車禍死了，她媽媽就改嫁了，之後又離了。然後她就一個人帶著孩子，這孩子聽說有軟骨病。」李姓居民補充說。