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暴增6例境外移入 西班牙留學生、青少年遊希臘都確診

陸媒：等待上級通知 延誤疫情早期通報

中央社 / 台北15日電

中國官方經過SARS後打造了「中國疾病預防控制信息系統」，以便在疫情來臨時啟動早期監測和預警。但陸媒披露，系統在這次並未派上用場，起因疑為基層醫院被要求「等上級通知後再上報」。

陸媒新京報報導，官方宣稱，透過網路直報，可在2小時內將疫情消息傳達到中國政府打造的「中國疾病預防控制信息系統」，並啟動早期監測和預警。

報導稱，「中國疾病預防控制信息系統」可透過2種途徑通報，第一是走傳染病疫情報告流程，又稱大疫情系統；另一種是循不明原因肺炎診斷並報告流程。

報導說明，只要填寫傳染病報告卡，就會進入「中國疾病預防控制信息系統」，任何級別的疫情防控中心都能看到病例訊息。

然而報導指出，武漢在去年12月就發現有2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）病例，經中國疾控中心副主任馮子健、原副主任楊功煥向媒體證實，武漢直到1月3日才透過網路直報，將病例上報。

報導引述武漢市中心醫院急診科主任艾芬表示，過去碰到肺結核等傳染疾病，會直接在電腦填寫相關報告；但報導披露，醫院曾兩度致電武漢市江漢區疾控中心，詢問採樣結果及「是否應該上報傳染病報告卡」，但僅獲「對於此類特殊傳染病，等上級通知後再上報，具體上報病種等通知」的回應。

報導還說，上報傳染病報告卡的權限，歷經「區級專家會診後報卡」，再到「省市聯合報卡」，最後要經湖北省衛生健康委員會同意，才能將病例上報。在武漢發生疫情初期，原先由醫院會診後即可上報傳染病報告的權限，被不斷提ㄒ高了。

疫情 傳染病 肺炎

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