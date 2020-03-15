「擾流效應」香港爆公屋樓下播毒頂樓 急撤6層樓

香港公共屋邨再爆喉管播毒疑雲。香港昨日新增4宗確診，累計確診個案達141宗，另有一宗疑似個案。昨日新增的其中一宗個案涉及一名59歲行動不便的男子，他住在大埔富亨邨亨泰樓頂層(34樓)單位，他低兩層(32樓)的同座向單位住戶是早前確診的一對夫婦，由於32樓確診者曾截斷排氣管，不排除病毒經氣管抽上天台後霧化，造成「擾流效應」再播毒。為慎重起見，該樓最高6層的約50戶居民漏夜撤離到檢疫中心。同日另外3宗確診患者均有外遊史，或曾密切接觸其他確診者。

亨泰樓至少3人確診

文匯報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日表示，新確診男子本身有腰骨疾患不便於行，大部分時間在家，與太太兒子同住，全部無外遊紀錄。他每天早晨會去樓下快餐店吃早餐，救世軍亦會給他送飯，而兩單位的確診住戶互不相識。

對單位的喉管是否為感染途徑，她在疫情記者會上表示，「曾往埃及一對夫婦住在樓下，新的確診個案住樓上幾層。會否中間他們曾經過、見過，大家碰過共用（例如升降機等）物品，當然也可以是其中解釋。但因為他們住在同一座向，都擔心是喉管或其他問題。」

昨晚約7時，香港大學微生物學系講座教授袁國勇、衛生署衛生防護中心總監黃加慶，和張竹君等一行十多人進入亨泰樓。身穿全套保護衣的清潔人員已到單位內進行消毒，其間有不想接受隔離的住戶急忙搬離。

報導指出，由於這種「擾流效應」估計可影響5層樓，為審慎起見，政府今次撤離亨泰樓附近6層樓，29樓至34樓所有13室和14室單位的居民須送入檢疫中心隔離。至於1樓至28樓單位，昨晚建築署人員漏夜檢查單位的喉管，今日抽取住戶深喉唾液樣本檢測。

袁國勇：非淘大花園翻版

袁國勇指出，是次事件並非SARS期間的淘大花園翻版，因為亨泰樓的喉管設計無問題，亦與早前的青衣康美樓是兩回事，因為康美樓疑是高層單位住戶傳染低層住戶，「但今次是較低層單位住戶先發病，之後才到較高層單位染病。」

由於32樓患者的糞便檢出有病毒，加上該單位曾截斷排氣管，所以不排除病人帶有病毒的糞便，經氣喉谷上天台，含有病毒的糞便經霧化再噴出，被風吹並將病毒帶回34樓單位內。