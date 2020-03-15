武漢又爆靈車運私人物資 殯葬管理所長被免職

湖北省武漢市昨日有人舉報社區用靈車運送團購物資，經有關部門調查，證實黃陂區鄉鎮殯葬車輛社會承包人呂某違規運送個人物資，決定對區殯葬管理所所長敖浩予以免職，並黨紀立案審查。

據星島網報導，黃陂區新冠肺炎疫情防控指揮部通報，昨晚8時50分，武漢市黃陂區委、區紀委發現江岸區海賦社區有人在群組內反映，社區用靈車運送團購物資，於是立即組織核實處理。

經調查，當日下午3時20分左右，黃陂區鄉鎮殯葬車輛社會承包人呂某違規用所承包經營的靈車給家住江岸區的親戚運送生活物資，所送生活物資是呂某私人購買，不是社區團購物資。呂某的行為造成不良社會影響。

經黃陂區紀委研究並報區委同意，對區殯葬管理所所長敖浩予以免職，並黨紀立案審查；對區民政局黨組成員、副局長駱文俊予以黨紀立案審查；責成區殯葬管理所解除與呂某殯葬用車承包經營協議，並依法追究違約責任。