疫情影響！台玻成都玻璃庫存達歷史最高點

台玻成都玻璃總經理李廣玉表示，受新冠肺炎疫情影響，下游建築業之前停工，需求量低，導致產品大量積壓，庫存已達歷史最高點，比平時多了一倍。

中新網報導，台玻成都玻璃主要生產高檔浮法玻璃、低輻射玻璃等建築玻璃，公司年均銷售額逾人民幣10億元，是大陸中西部最大的浮法玻璃及深加工玻璃生產基地之一。

在疫情期間，該公司兩台日產量分別為700噸和900噸的工業窯爐從未停產，最少時也有20%員工在工作崗位上。李廣玉對此表示，窯爐一旦冷下來，損失將以億計，疫情暴發初期，他也曾擔心過公司停產。

他表示，(疫情)沒有影響是不可能的，由於下游建築業之前停工，需求量低，導致產品大量積壓，庫存量6萬多噸，是歷史最高點，比平時多了一倍。

台玻集團旗下的台嘉成都玻纖副總經理林雲炎也表示，公司受影響主要是在疫情前期，產品運輸有困難。儘管現在儲備的原材料能支撐4到5個月，但他擔心未來原料供應不足，因此他非常關注大陸整體復工復產情況。

林雲炎表示，公司將透過調整產品比例等措施來彌補損失。同時，公司2019年年底在成都斥資1.8億美元開建的2期項目未來將加緊建設，該項目工期兩年，目前只耽誤一個多月。

四川省台辦提供的數據顯示，目前四川台商復工率已逾八成，其中電子資訊、建築建材、食品飲料、金融百貨等重點產業領域台商已基本全面復工。以台玻成都玻璃為例，如今工人復工率已達70%，產能也恢復至80%。李廣玉估計，3月下旬就能全部復產。