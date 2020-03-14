大興機場國際進港航班 全部轉到首都機場

效力於CBA北京首鋼的前NBA球星林書豪，近日接連在社群媒體上發表對新冠肺炎的看法。11日，他砲轟美國部分高官、媒體與議員使用「中國病毒」稱呼新冠肺炎；12日，他在Instagram上宣布，已透過自己的基金會向武漢捐款人民幣100萬元（約14萬美元），他個人也將捐出15萬美元（約人民幣105萬元），並譴責種族歧視、排外主義及攻擊亞裔的行為。

2020-03-13 16:47