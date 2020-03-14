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大興機場國際進港航班 全部轉到首都機場

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
北京大興機場。圖/環球時報
北京大興機場。圖/環球時報

北京首都國際機場副總經理趙瑩14日表示，自13日起，大興機場的國際進港航班已經全部轉到首都機場運行。

中新社報導，截至3月13日15時，首都機場運送防控人員物資航班共計2773班，運送醫護人員1164人，運送防控物資共計4198.93噸。

受疫情影響，大興機場的旅客輸送量有所下降，該機場運行管理部業務經理侯磊3月5日曾表示，大旅客日輸送量大約為5000人次，而春節期間高峰為4萬人次左右。

大興機場 醫護人員

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