冒充志願者、穿著防護服…武漢賊「趁疫」入室搶劫

新冠肺炎疫情未歇，武漢正處在全民防疫關鍵期，竟然有人身穿防護服、冒充志願者騙門入室搶劫，甚至造成被害人死亡，警方速逮一嫌，但稱「案件尚未定性」。

武漢洪山區一女子被發現在家中身亡。該小區居委會回應稱，3月11日有人身穿防護服翻牆進入小區，「我們給死者打電話一直打不通，所以我們就上門了，結果發現了異常」。網上有傳言稱，該嫌疑人冒充小區志願者入室搶劫。

新京報報導，武漢市洪山區公安分局13日發布通告稱，3月12日凌晨，洪山區公安分局接市民報警，稱家住珞獅路某小區的潘某數小時聯繫不上，家中房門緊鎖。警方到場會同報警人打開房門。進入房間後發現潘女（52歲，廣東人）已死亡，家中有財物損失。

洪山警方迅速開展案件偵查，於當日16時許將犯罪嫌疑人肖男（33歲）抓獲歸案。經審查，肖某交代了搶劫殺人的作案過程。目前案件在進一步偵辦中。

綜合報導，潘女居住的麗島花園小區居委會工作人員說，發現潘女失去聯繫後，他們先打電話給她，她沒接，她的同事給她打電話也沒人接，上去敲門，沒有回應，只聽到打電話進去時，電話在她房間裡響的聲音，隨後社區工作人員就報警，警方趕到後撬開門發現潘女已死亡。

據小區工作人員稱，犯罪嫌疑人不是從大門進入小區，疑似沒有冒充志願者，而是穿著像是防護服的衣服闖入。

針對這起案件，網友紛紛留言要求警方「儘快公布真相」，尤其值此疫情期間，若嫌疑人真是為劫財而犯案，應該嚴懲。有網友感嘆「躲過了病毒，沒躲過惡人」，也有網友爆料「我們小區門口放一張表，每個住戶進出必須填住在幾單元和電話姓名，所有人都可以看」，居民擔心隱私被看光，「若歹徒看到是一個人在家就下手了怎麼辦？」