快訊

歐洲27國及杜拜 17日起入境須居家檢疫14天

直播／國內單日增3境外移入新冠肺炎個案 都有歐洲活動史

湖北多地逐步解封 潛江民眾放煙火慶祝

中央社 / 台北14日電

武漢肺炎疫情趨緩，湖北省多地近日逐步解除封管。潛江市昨晚8時解除交管開放人員外出後，民眾不顧「禁鞭令」，紛紛燃放煙火鞭炮，慶祝重獲自由，隆隆炮聲持續達兩小時，比過年還熱鬧。

湖北13日再度更新當地縣市疫情風險等級，原本13個高風險縣市，現在僅剩武漢市仍維持高風險繼續封管。多地近日相繼推出通告，逐步解除封管，復工復產。

已列為低風險的潛江市13日宣布，當晚8時除市域內高速公路、國省幹線和農村公路對外通道設立綜合防控點外，撤除市域內所有交通管控點，恢復正常交通秩序，逐步恢復市域內農村客運、公交客運、出租客運以及渡口碼頭。

即日起，潛江全市居民憑湖北健康碼「綠碼」或社區（村）出具的健康監測證明錯峰出行，不過官方規定居民出行時必須佩戴口罩，做到不串門、不聚集。

梨視頻報導，昨晚8時一到，潛江市民紛紛放起煙火鞭炮慶祝「解封」，持續達兩小時之久。一名民眾說，終於可以出門了，覺得很開心，感覺自由了，大家就開始放鞭炮慶祝。

在微博新聞討論串，大陸網友紛紛留言慶祝，有人說，過年存著沒放的煙火，終於派上用場了。

潛江市今年1月曾頒布「禁鞭令」，規定市中心城區全面禁止燃放煙火爆竹。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

湖北更新縣市疫情風險等級 僅武漢仍維持高風險

陸專家稱義大利疫情嚴峻 正在成為1月份的武漢

湖北以外規上工業開工率超95% 全面復工仍存5大困難

促經濟發展 湖北頒布30條措施

相關新聞

修例風波+新冠疫情 港企叫苦：半年內恐現海嘯式裁員潮

過去大半年的修例風波，加上目前的新冠肺炎疫情，嚴重衝擊香港經濟，影響廣大市民，有工商界人士更預料，香港未來半年或出現「海嘯式」結業、裁員潮。；另有逾六成基層無力購防疫品，有單親母女為買口罩等防疫品，被迫每天少吃一餐。

冒充志願者、穿著防護服…武漢賊「趁疫」入室搶劫

新冠肺炎疫情未歇，武漢正處在全民防疫關鍵期，竟然有人身穿防護服、冒充志願者騙門入室搶劫，甚至造成被害人死亡，警方速逮一嫌，但稱「案件尚未定性」。

新京報創辦人 上周才被「雙開」 戴自更涉賄被逮

北京市人民檢察院昨天通報，新京報創辦人、北京市文化投資發展集團有限責任公司前總經理戴自更涉嫌收賄，經北京市監察委員會調查後，移送檢察機關起訴，該院依法以涉嫌收賄罪將其逮捕。

「中國女婿」拍南京抗疫日常 紀錄片日本暴紅

一位來自日本的中國女婿，他用鏡頭紀錄下了南京在抗擊新冠肺炎疫情的各項措施，及民眾的日常工作和生活。這部短短10分鐘的紀錄片，日前登上了日本雅虎首頁，甚至受到日本富士電視台、朝日電視台、TBS電視台等多家媒體製作特別節目，引起了巨大反響。

蜀男殺弟逃亡33年 落網時身家百萬

因弟弟偷走家中最貴重的耕牛，父親下跪求助，這一幕刺激了哥哥李男，他一怒之下拿出火藥槍殺死弟弟後潛逃。33年後，身家已過百萬的李男，在新疆因為警方疫情排查被查獲，才揭露這件隱藏多年的血案。

譴責美官員稱「中國肺炎」是種族歧視 林書豪捐款武漢

效力於CBA北京首鋼的前NBA球星林書豪，近日接連在社群媒體上發表對新冠肺炎的看法。11日，他砲轟美國部分高官、媒體與議員使用「中國病毒」稱呼新冠肺炎；12日，他在Instagram上宣布，已透過自己的基金會向武漢捐款人民幣100萬元（約14萬美元），他個人也將捐出15萬美元（約人民幣105萬元），並譴責種族歧視、排外主義及攻擊亞裔的行為。

周巧兒家犬「血清陰性」 漁署：繼續監測

早前確診新冠病毒的女馬主周巧兒，其愛犬亦被驗出對新冠病毒呈弱陽性。漁護署昨天表示，近日對該狗隻進行血清檢測，結果報告呈陰性。漁護署表示，血清測試呈陰性不代表狗沒感染病毒，會再為狗抽血做進一步測試。

合作抗疫 鍾南山視頻連線美國ICU團隊

在廣州醫科大學附屬第一醫院，中國工程院院士鍾南山12日與醫院重症監護(ICU)團隊與美國哈佛大學醫學院及美國重症監護方面的專家進行多方視頻連線，討論新冠肺炎重症救治並達成合作。另外，鍾南山12日下午在廣東省人民政府新聞辦公室舉行記者會上表示，各國若採積極措施，疫情6月可結束，但兩個月研發出特效藥是「不可能的」。

疫情蔓延 7成港青沒信心升職

新冠肺炎衝擊香港經濟，青年民建聯12日公布「疫情下的青年就業狀況及前景信心」問卷調查，發現近七成青年對就業前景失去信心。青民提出支援年輕人的建議，包括持續進修基金再加碼、推行「生活費貸款計畫」等。

避傳染 大陸開始用「公筷母匙」

台灣行之多年的「公筷母匙」，大陸也要跟進響應了，餐飲業啟動復工，逐步恢復「堂食」（在店用餐），上海首批黃浦區有100家餐...

新京報創辦人戴自更「雙開」後 今因涉嫌受賄遭逮

北京市人民檢察院今日發布消息，新京報創辦人、北京市文化投資發展集團有限責任公司前總經理戴自更涉嫌收賄，經北京市監察委員會...

高價賣爛菜惹民怨 孝感應城一小區聚集抗議

湖北孝感應城海山小區昨晚爆發大批居民聚集籃球場的抗議事件，民眾長期不滿務業與賣場勾結賣高價值差的菜品，昨日一名聯繫組織購...

熱門新聞

大陸回敬美方 發布「2019年美國侵犯人權報告」

大陸今年第二次降準 這次有點不一樣

大陸航空退票超過1,200億元 攜程傳將休無薪假

大陸央行3月16日起實施定向降準 釋放長期資金2.4兆元

湖北以外規上工業開工率超95% 全面復工仍存5大困難

「中國女婿」拍南京抗疫日常 紀錄片日本暴紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。