「中國女婿」拍南京抗疫日常 紀錄片日本暴紅
一位來自日本的中國女婿，他用鏡頭紀錄下了南京在抗擊新冠肺炎疫情的各項措施，及民眾的日常工作和生活。這部短短10分鐘的紀錄片，日前登上了日本雅虎首頁，甚至受到日本富士電視台、朝日電視台、TBS電視台等多家媒體製作特別節目，引起了巨大反響。
華西都市報報導，出生在日本的竹內亮目前定居南京，常奔波於中日兩國之間。2月初，竹內亮從日本返回居住地南京，彼時日本疫情尚不嚴重。誰能想到，一個月後，日本的疫情也變得嚴重了。
他發現，疫情在日本大多數人仍不重視，抗疫措施也不到位。在地鐵和電車上，還很多人不戴口罩。於是，他想拍一部片子，「把中國真實的抗『疫』情況告訴日本民眾」。
影片中呈現南京真實的面貌，進入小區之前，要進行體溫測量、酒精消毒和健康狀況填寫；往日喧鬧的街道空曠無人；外賣食物的包裝上詳細記錄下廚師和店員的體溫；全國停課的情況下，小孩跟著網課中的老師做運動……這些疫情下的生活畫面，在日本引發了不小轟動。
他說：「在日本的網站上，看到最多的評論就是驚訝吧，日本網友都對中國如此嚴格細致的抗疫措施感到震驚。」
比起突如其來的關注，更讓竹內亮感到欣慰的是，自己的作品從某種程度上影響了一部分的日本居民。他們開始重視這場疫情，也知道要採取防護措施來保護自己，「我覺得我的目的達到了」。
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