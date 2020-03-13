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蜀男殺弟逃亡33年 落網時身家百萬

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電

因弟弟偷走家中最貴重的耕牛，父親下跪求助，這一幕刺激了哥哥李男，他一怒之下拿出火藥槍殺死弟弟後潛逃。33年後，身家已過百萬的李男，在新疆因為警方疫情排查被查獲，才揭露這件隱藏多年的血案

紅星新聞報導，家住四川三台縣的李男是父親第二任妻子所生，他還有一個同父異母的姊姊。父親第三次結婚後，繼母帶來一個小他4歲的弟弟。因為繼母過於溺愛弟弟，導致弟弟好吃懶做，常在村裡惹事，甚至進一步搶走媒人介紹給李男的女朋友。

1987年4月初，李男家中的耕牛被盜，那時耕牛是農村家庭中最值錢的資產。父親報警後，下跪求助民警一定要想辦法找回耕牛。後來查出耕牛為弟弟所偷，被其牽至朋友家藏起準備變賣。

父親的那一跪，深深刺激了李男，一直讓他難以釋懷。4月6日晚上，他拿出事先購買用來打鳥的火藥槍，將弟弟殺害洩憤，隨後在綿陽火車站買火車票一路潛逃到新疆。

報導指出，李男到新疆後冒用他人身份，一直在各大煤礦、磚廠打工。33年來，透過自己努力，現在已經成為一名技術工人，銀行卡帳戶上有80萬元左右的存款，還在烏魯木齊購買了一套房屋，身家已經上百萬。

2020年3月2日，新疆警方在疫情排查過程中查獲了李男。當時，李男自稱姓郭，冒用一名死者的身份證並拒不說明真實身份，引起警方懷疑，後經調查確認其為四川三台人。

三台縣警方隨即趕赴新疆對李男突審，但是，李男因擔心財物拒不承認任何事情。直到民警當面將其銀行卡、房產證交給其同居女友後，李男才打開心結，如實交代了33年前的那場殺人血案。

報導說，33年來，李男一直沒有回過老家，也沒有和任何親人聯繫過。56歲的李男時隔33年再次回到三台縣，其父早已去世。得知父親去世，他流下了淚水，後悔因自己的衝動而沒能盡孝。

新疆 疫情 血案

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